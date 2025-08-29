Bikiniben villantotta meg szexi alakját Vasvári Vivien

Vasvári Vivien ismét bebizonyította, hogy szülés után sem veszített semmit ragyogásából: alakja és formája bikiniben is tökéletes, és szexi megjelenése nyaralás közben is magával ragadó.

Dubrovnik, Horvátország – A szép horvát tengerparton nyaral Vasvári Vivien is

Fotó: robertharding via AFP/Ellen Rooney

Vasvári Vivien szülés után is bombaformában

A szőke sztár Horvátországban tölti napjait családjával, de a pihenés közben sem feledkezett meg rajongóiról.

Egy hajóról készült fotón virágos bikiniben mutatta meg alakját, amely szülés után is hibátlan. A forma és a kisugárzás együtt olyan hatást kelt, amely újra és újra ámulatba ejti követőit.

A többgyermekes anyuka már a terhesség alatt is figyelt magára, és most mindenki láthatja, hogy alakja szinte semmit sem változott. A kép tanúsága szerint Vasvári Vivien gondtalanul élvezi a napfényt és a tengert, miközben szexi megjelenésével minden tekintetet magára vonz.

Szexi alak és tökéletes forma bikiniben

A rajongók szerint Vivien alakja meseszép, és szülés után is lenyűgöző. A fotó, amely a tenger hullámain készült, egyszerre sugároz eleganciát és szexi energiát. A szőke szexszimbólum ismét megmutatta, hogy a forma, az alak és a magabiztosság együtt teszik őt igazán ellenállhatatlanná.

Vasvári Vivien szülés után is szexi, tökéletes formáját pedig rajongói ovációval fogadták.

A kép újabb bizonyítéka annak, hogy Vasvári Vivien alakja ma is a magyar sztárvilág egyik legirigyeltebbje.

