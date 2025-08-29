Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Pornóbotrány robbant ki Olaszországban, Melonit is belerángatták

Vasvári Vivien

Bikiniben villantotta meg szexi alakját Vasvári Vivien

24 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A tenger hullámain ringatózó hajón pózolt bikiniben a sztár. Vasvári Vivien szülés után is tökéletes alakot mutatott, és káprázatosan szexi formájával ismét elvarázsolta rajongóit.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Vasvári Vivienbikiniben szexitengerpartsztár

Vasvári Vivien ismét bebizonyította, hogy szülés után sem veszített semmit ragyogásából: alakja és formája bikiniben is tökéletes, és szexi megjelenése nyaralás közben is magával ragadó.

vasvári vivien is itt nyaral, Dubrovnik, Horvátország – Westeros: A Trónok harca több jelenetét is ezen a helyszínen forgatták.
Dubrovnik, Horvátország – A szép horvát tengerparton nyaral Vasvári Vivien is
Fotó: robertharding via AFP/Ellen Rooney

Vasvári Vivien szülés után is bombaformában

A szőke sztár Horvátországban tölti napjait családjával, de a pihenés közben sem feledkezett meg rajongóiról.

Egy hajóról készült fotón virágos bikiniben mutatta meg alakját, amely szülés után is hibátlan. A forma és a kisugárzás együtt olyan hatást kelt, amely újra és újra ámulatba ejti követőit.

A többgyermekes anyuka már a terhesség alatt is figyelt magára, és most mindenki láthatja, hogy alakja szinte semmit sem változott. A kép tanúsága szerint Vasvári Vivien gondtalanul élvezi a napfényt és a tengert, miközben szexi megjelenésével minden tekintetet magára vonz.

Szexi alak és tökéletes forma bikiniben

A rajongók szerint Vivien alakja meseszép, és szülés után is lenyűgöző. A fotó, amely a tenger hullámain készült, egyszerre sugároz eleganciát és szexi energiát. A szőke szexszimbólum ismét megmutatta, hogy a forma, az alak és a magabiztosság együtt teszik őt igazán ellenállhatatlanná.

Vasvári Vivien szülés után is szexi, tökéletes formáját pedig rajongói ovációval fogadták.

A kép újabb bizonyítéka annak, hogy Vasvári Vivien alakja ma is a magyar sztárvilág egyik legirigyeltebbje.

Az említett (másik) szexi bikinis képet a BORS oldalán megszemlélheti.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!