Forró nyári villanás: áttetsző szettben csábít a szépségkirálynő

A ruha pántja kacéran lecsúszik a válláról, izgalmas pillanatot teremtve a képeken. Viczián Viktória korábban bikinis posztjaival is felperzselte a közösségi oldalát, rajongói legnagyobb örömére – írja a Bors.



Viczián Viktória szexi képei felrobbantják a netet.

Fotó: Viczián Viktória/Instagram

Mostani bejegyzésében a „Végtelen nyár” hangulatát idézte meg, amely tökéletesen illik a merész fotóhoz. Követői elhalmozták bókokkal, hiszen minden képkockája érzékiséget sugároz. A gyönyörű modell magabiztosan játszik a vonzerejével, és

nem fél megmutatni dögös oldalát.

Bejegyzéseivel újra és újra bebizonyítja, hogy ő az egyik legszexibb hazai sztár az online térben.