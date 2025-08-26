Hírlevél

Viczián Viktória

Forró nyári villanás: áttetsző szettben csábít a szépségkirálynő

1 órája
Újabb merész fotósorozattal lepte meg rajongóit az egykori szépségkirálynő. Viczián Viktória egy sejtelmesen áttetsző szettben pózol, amely minden apró részletében a nőiességet hangsúlyozza.
Viczián Viktória

A ruha pántja kacéran lecsúszik a válláról, izgalmas pillanatot teremtve a képeken. Viczián Viktória korábban bikinis posztjaival is felperzselte a közösségi oldalát, rajongói legnagyobb örömére – írja a Bors.
 

Viczián Viktória
Viczián Viktória szexi képei felrobbantják a netet.
Fotó: Viczián Viktória/Instagram

Mostani bejegyzésében a „Végtelen nyár” hangulatát idézte meg, amely tökéletesen illik a merész fotóhoz. Követői elhalmozták bókokkal, hiszen minden képkockája érzékiséget sugároz. A gyönyörű modell magabiztosan játszik a vonzerejével, és 

nem fél megmutatni dögös oldalát. 

Bejegyzéseivel újra és újra bebizonyítja, hogy ő az egyik legszexibb hazai sztár az online térben.

 

