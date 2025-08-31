Hírlevél

botrány

Zámbó Árpy csak jubilált volna békésen, de durván betámadták

Az énekes jubileuma nem múlt el botrány nélkül. Miközben Zámbó Árpy 25 év színpadi pályafutását ünnepelte, a közösségi oldala alatt a kommentelők egy része durván támadta. A testvére, Zámbó Jimmy emléke örökké kíséri, és sokan ezzel magyarázzák a sikerét.
Zámbó Árpy a héten saját Facebook-oldalán jelentette be: immár 25 éve van jelen a hazai könnyűzenei életben. Jubileumát 2 aranylemez, több mint 20 sláger és számos országos turné fémjelzi, amit rajongói közül sokan elismeréssel fogadtak.

Zámbó Árpy jubileuma 25 év színpadi munkát ünnepel, de a kommentelők nem kímélték.
Zámbó Árpy jubileuma 25 év színpadi munkát ünnepel, de a kommentelők nem kímélték.
Fotó: Bors

Zámbó Árpy jubileuma ünneplés és támadások kereszttüzében

Ám a poszt alatt nemcsak gratulációk érkeztek – írja a Bors. Több hozzászóló odaszúrt neki, mondván: sikereit kizárólag testvére, Zámbó Jimmy tragédiájának köszönheti. „Hát igen, 25 éve halt meg Jimmy… ezzel el is mondtam mindent a ‘sikeréről’” – fogalmazott egy kritikus kommentelő.

Az énekes ugyanakkor mindig határozottan visszautasította az ilyen vádakat. Korábban hangsúlyozta: „Nem vagyok Jimmy, de három év erkölcsi munkám van az emlékkoncertekben. Nívós produkciót viszünk színpadra, és sosem részesültem a testvérem vagyonából vagy jogdíjaiból.”

 

