Zimány Linda feszülő ruhában mutatta meg izgalmas domborulatait

A gyönyörű modell és influenszer ezúttal is bebizonyította, hogy miért tartják a legstílusosabb hazai hírességek egyikének. A testhez simuló, nyitott hátú fehér ruha tökéletesen kiemelte Zimány Linda alakját, amelyről sorra születtek a dicsérő kommentek. Az Instagramon pillanatok alatt özönlöttek a szívecskék és a tűz ikonok, a rajongók pedig olyan szavakkal illették Lindát, mint „bomba” vagy „ellenállhatatlan”.

Zimány Linda

Fotó: Szabolcs László/Bors

Zimány Linda hátulról villantott nagyot

Az Anna Grand Hotel fényűző környezetében megrendezett gálán Zimány Linda igazi sztárként vonult végig a vörös szőnyegen – írja a Bors. A fotósok villanófényei között tökéletesen tudta, hogyan kell egyetlen mozdulattal magára vonni a figyelmet – különösen, amikor hátulról is megmutatta a ruha adta elképesztő látványt.