Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
modell

Zimány Linda feszülő ruhában mutatta meg izgalmas domborulatait

39 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Miss Balaton nyári gáláján minden szem rá szegeződött. Zimány Linda hófehér ruhája feszülten követte idomait, hátulról pedig olyan látványt nyújtott, amelytől a közösségi oldalak is felrobbantak. Ilyen kerek domborulatot ritkán látunk!
Link másolása
Vágólapra másolva!
modelldomborulatZimány LindaMiss Balatonruhaalak

A gyönyörű modell és influenszer ezúttal is bebizonyította, hogy miért tartják a legstílusosabb hazai hírességek egyikének. A testhez simuló, nyitott hátú fehér ruha tökéletesen kiemelte Zimány Linda alakját, amelyről sorra születtek a dicsérő kommentek. Az Instagramon pillanatok alatt özönlöttek a szívecskék és a tűz ikonok, a rajongók pedig olyan szavakkal illették Lindát, mint „bomba” vagy „ellenállhatatlan”.

Zimány Linda
Zimány Linda
Fotó: Szabolcs László/Bors

Zimány Linda hátulról villantott nagyot

Az Anna Grand Hotel fényűző környezetében megrendezett gálán Zimány Linda igazi sztárként vonult végig a vörös szőnyegen – írja a Bors. A fotósok villanófényei között tökéletesen tudta, hogyan kell egyetlen mozdulattal magára vonni a figyelmet – különösen, amikor hátulról is megmutatta a ruha adta elképesztő látványt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!