Halálbüntetést is kaphat egy magyar férfi Miamiban

Kettős gyilkosság miatt kell bíróság elé állnia Zsólyomi Zsoltnak Miamiban. Az egykori Észbontók-sztár tavaly novemberben kegyetlenül megölt egy idős, homoszexuális rokkant férfit, majd idén januárban szintén végzett egy idős emberrel – tájékoztat a Bors.

Zsólyomi Zsolt

Fotó: police.hu

Zsólyomi Zsolt 2022. október 2-án, 90 napos turista vízummal érkezett az Egyesült Államokba, New Yorkon keresztül, majd Miamiba utazott. Az Egyesült Államokba való távozásának oka a Magyarországon folyamatban lévő jogi ügyei voltak: korábban lopásért jogerősen elítélték, garázdasági és csalási ügyekben pedig ítéletre várt.

Miamiban alkalmi munkákat vállalt, főként bárokban dolgozott felszolgálóként, és sok esetben szállókon vagy az utcán aludt. Az idegenrendészeti hatóságok már a kiutasítását tervezték, amikor 2024 őszén elkövette első gyilkosságát.

Zsólyomi Zsolt első áldozata Carlos Villaquiran, 66 éves, mozgássérült férfi volt, akivel egy melegbárban ismerkedett meg, és romantikus kapcsolat alakult ki kettejük között. A fiatal magyar férfi többször meglopta és bántalmazta párját, aki végül rájött, hogy az általa Thomas Kray néven ismert férfi valójában Zsólyomi Zsolt. A férfi ezután Villaquiran fürdőkádjában kegyetlenül végzett áldozatával.

Zsólyomi második áldozatát, a 71 éves Rodolfo Fernandezt az autójában fojtotta meg idén januárban.

A nyomozók több DNS-mintát is találtak a helyszíneken, de a bizonyítékok között vannak üzenetváltások és a térfigyelő kamerák felvételei is.

Zsólyomi Zsolt életfogytiglani börtönt, de akár halálbüntetést is kaphat

A törvényi módosítások szerint Zsólyomi Zsolt akár halálbüntetést is kaphat Florida államban – érvényes szabályok szerint egy három komponensből álló méreginjekcióval hajtják rajta végre a halálos ítéletet az államban –, amennyiben az esküdtszék bűnösnek találja a gyilkosságokban. Ha a bíróság nem ítéli halálbüntetésre, úgy életfogytiglani börtön vár rá, szabadlábra helyezés lehetősége nélkül.