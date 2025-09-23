Egyre forróbb a hangulat A Kísértésben: a párok kapcsolatai látványosan meginognak, a kísértők pedig mindent megtesznek, hogy elcsábítsák őket. A legutóbbi adásban már Kasza Tibi is elvesztette a türelmét, és nyíltan beleszólt a történésekbe – írja a Bors.

Kasza Tibinél betelt a pohár, kitört a káosz A Kísértésben

Fotó: TV2

Bonyolódnak a szálak A Kísértésben

Az utóbbi hetekben több botrányos jelenet kavarta fel a kedélyeket: Cinti rövid időn belül két kísértővel is összebújt, Anita és Kerim között egyre szorosabb a szál, Lili és Bazsi pedig túl vannak az első csókon – sőt, az ágyban is együtt töltöttek egy éjszakát, bár a lány tagadja, hogy bármi komoly történt volna.

A helyzetet tovább bonyolította, hogy Kasza Tibi engedélyezett egy videóüzenetet, amiben a lányok üzenhettek a párjuknak. Anita őszintén sírva vallotta meg érzéseit, míg Lili szavai sokkal inkább takargatták a valóságot.

A műsorvezető nem is tudta szó nélkül hagyni a helyzetet. Kasza Tibi szekunder szégyenérzettel figyelte Lili hazugságát, majd keményen odaszólt: „Ha az én kislányom lennél, azt mondanám, töröld ezt az üzenetet, és mondd el neki az igazat.”