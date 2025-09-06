Csúnyán összekaptak: így bukott el Csenge A Kísértésben

Hírlevél

A népszerű műsor ezúttal sem maradt botránymentes. Forró hangulatban zajlott A Kísértés legújabb adása, ahol több csábítótól is búcsúzni kellett. Csenge kiesése különösen nagy port kavart, hiszen a műsorban konfliktusok és taktikázás közepette távozott. A reality sztárja most megszólalt a történtekről.
A KísértésCsengeBiankareality

A Kísértés új évadában Csenge távozása után beszélt őszintén a műsorban történt veszekedésekről és a kieséséről.

a kísértés
A Kísértés Forrás:YouTube/ TV2 Magyarország

A Kísértés Csengéje és Mátéja csúnyán összekaptak

A csütörtöki adásban négy csábító távozott a villákból, köztük Csenge is, akinek neve hetek óta forró téma a műsor körül.

A lányok szavazása egyértelmű volt, Imrére és Krisztiánra esett a voksuk, ám a fiúk villájában nagyobb vita alakult ki. Végül a legtöbb szavazatot Csenge és Bianka kapták, hiába próbálták előtte taktikai csellel húzni a többiek agyát.

A kiesést megelőzően Csenge és Máté csúnyán összekaptak. Bár próbálták tisztázni a vitát, ez nem mentette meg Csengét a búcsútól. A műsor után a kieső elmondta: rosszul esett neki, hogy Máté beszólt, ugyanakkor hálás volt, hogy a többi lány kiállt mellette.

Csenge arról is beszélt, hogy a Biankával kitalált trükk csupán játék volt, kíváncsiak voltak, ki őszinte hozzájuk a villában. Kiesését emelt fővel viselte, mondván: nem akart ott maradni, ahol nem látják szívesen. Úgy érzi, önazonos maradt, és bár ez okozhatta a távozását, semmit sem csinálna másképp.

Csenge nyilatkozatait a BORS oldalán tekintheti meg, és gondolkodhat el az élet nagy kérdésein.

 

 

