Csúnyán összekaptak: így bukott el Csenge A Kísértésben

A Kísértés új évadában Csenge távozása után beszélt őszintén a műsorban történt veszekedésekről és a kieséséről.

A Kísértés Forrás:YouTube/ TV2 Magyarország

A Kísértés Csengéje és Mátéja csúnyán összekaptak

A csütörtöki adásban négy csábító távozott a villákból, köztük Csenge is, akinek neve hetek óta forró téma a műsor körül.

A lányok szavazása egyértelmű volt, Imrére és Krisztiánra esett a voksuk, ám a fiúk villájában nagyobb vita alakult ki. Végül a legtöbb szavazatot Csenge és Bianka kapták, hiába próbálták előtte taktikai csellel húzni a többiek agyát.

A kiesést megelőzően Csenge és Máté csúnyán összekaptak. Bár próbálták tisztázni a vitát, ez nem mentette meg Csengét a búcsútól. A műsor után a kieső elmondta: rosszul esett neki, hogy Máté beszólt, ugyanakkor hálás volt, hogy a többi lány kiállt mellette.

Csenge arról is beszélt, hogy a Biankával kitalált trükk csupán játék volt, kíváncsiak voltak, ki őszinte hozzájuk a villában. Kiesését emelt fővel viselte, mondván: nem akart ott maradni, ahol nem látják szívesen. Úgy érzi, önazonos maradt, és bár ez okozhatta a távozását, semmit sem csinálna másképp.

