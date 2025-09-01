Forró éjszakák és könnyek: ezért omlanak össze a párok A Kísértésben

A Kísértés műsorformátuma nem ismer kegyelmet: szerelmes párok szakadnak el egymástól hosszú napokra, miközben dögös szinglik próbálják elcsábítani őket. Bár sokan úgy gondolják, könnyedén ellen tudnak állni a csábításnak, a pszichológus szerint A Kísértés nemcsak játék, hanem komoly lelki kihívás is.
Hevesi Kriszta elmondása alapján a hűség a való életben is folyamatos döntés kérdése. A vágy kialakulása természetes, de az, hogy engedünk-e neki, már tudatos mérlegelés eredménye.
A megcsalás látványa súlyos trauma lehet
A látott képsorok beleégnek a tudatba, és sokkal nehezebben dolgozhatók fel
– figyelmeztet Dr. Hevesi Kriszta
Bár előfordul, hogy egy csábító és egy foglalt szereplő valóban egymásba szeretnek (mint tavaly Máté és partnere), a szakértő szerint ezek a kapcsolatok ritkán tartósak. A forgatás körülményei – izgalom, összezártság, közös kalandok – csak látszólag idéznek elő szerelmet.
Hevesi Kriszta szerint pénz, népszerűség és önértékelés a három fő motiváció. Egyes párok a közös jövőjük megalapozását remélik a műsortól, mások a médiakarrier lehetőségét látják benne. A kísértők között pedig akad, aki „sportot űz” mások elcsábításából – gyakran azért, hogy önbizalmát építse mások párjának elhódításával.
