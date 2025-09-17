Elképesztő pikáns titkokat árult el Ábel Anita

Ábel Anita karrierje új fordulatot vett: a sztár visszatért a Reggelihez, és vallott arról, mennyit változott az elmúlt évtizedekben. A műsorvezető férjhez ment, anyává vált, és úgy érzi, most már hangja és véleménye is van.

Fotó: Képkivágás / abel.anita/instagram

Ábel Anita: férjhez mentem; teljesen más vagyok

Ábel Anita ismét az RTL Reggeliben köszönti a nézőket. A népszerű műsorvezető elmondta, mennyit változott az elmúlt huszonöt évben: fiatal lányból érett nővé vált, aki férjhez ment, anyává lett, és teljesen új energiákkal áll a munkához.

A sztár arról is beszélt, hogy a reggeli műsorokhoz mindig könnyen alkalmazkodott, hiszen a mindennapokban is korán kel lánya miatt. Felidézte, hogy a 2000-es években is vezetett rádiós és televíziós reggeli műsorokat, amelyeket felelősségteljes, de izgalmas feladatnak tartott.

Anya lettem – a gyerekem már 17 éves –, elváltam, újra társra találtam, férjhez mentem; teljesen más vagyok, mint akkor voltam

– mesélte a hot! magazinnak.

A műsorvezető életében a színház, a jóga és a podcast is fontos szerepet játszik. A Palikék világában vezetett műsorával más oldalát is megmutatja a közönségnek. A jóga számára igazi kikapcsolódás, amelyből mindig energiát merít. Az idei őszre tudatos döntést hozott: nem vállalt el minden felkérést, hogy több időt szánhasson családjára és feltöltődésére.

Ábel Anita ma már kiegyensúlyozottan él: a munka, a család és a hivatás mellett saját boldogságát is szem előtt tartja. Visszatérése a Reggelibe a közönség számára igazi öröm, számára pedig újabb mérföldkő sztárkarrierjében.

