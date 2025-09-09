Azahriah már a nőknek sem kell, csúnyán kidobta a barátnője

Luna két hete tért vissza a nyilvánosság elé a TV2 Farm VIP forgatásáról, és követőinek egy farmról jelentkezett be. Ártatlan fotói alatt azonban egy hozzászóló provokatív kérdést tett fel: „Tudtad, hogy megcsal a barátod?” Erre az influenszer meglepő őszinteséggel válaszolt: „Tudtad, hogy nincs barátom?” – ezzel gyakorlatilag megerősítve, hogy szakított Azahriah-val - írja a Bors.

A rajongók megdöbbentek: Azahriah immár hivatalosan is szingli

Fotó: Azahriah Instagram

Azahriah és Luna szakítottak

Azahriah és Luna kapcsolata korábban sem volt botránymentes. 2022-ben egy nyári fesztivál után országos sajtóvisszhangot kapott, amikor kiderült: az énekes egy rajongóval került közel egymáshoz egy Toi-Toi mögött, miközben Luna éppen külföldön nyaralt. Bár akkor az influenszer megbocsátott, a bizalom soha nem állt teljesen helyre.