A kiesés után szakított az Ázsia Expressz álompárja

Hazatérésük után új fejezet kezdődött Sofi és Vini életében, de a váratlan fordulat mindenkit meglepett. Az Ázsia Expressz kalandja nemcsak a páros játékát, hanem kapcsolatukat is próbára tette.
Sofi és Vini közel négy éven át alkottak egy párt, és az Ázsia Expressz, a TV2 kalandreality-jének első hetén úgy tűnt, hogy semmi sem választhatja el őket – írja a Bors

Sofi és Vini az Ázsia Expressz első kiesői, de nem csak a verseny ért véget számukra.
Fotó: TV2 

Hazatérésük után kiderült, hogy nemcsak az Ázsia Expressz kalandja ért véget, hanem kapcsolatuk is. 

A páros először az Ázsia Expressz háttérműsorában beszélt a szakításról, bár egyikük sem részletezte hosszabban az okokat. Sofi elmondása szerint szíve szerint folytatta volna a kapcsolatot, ám Vini életmódja és döntései már nem egyeztek az ő elképzeléseivel. 

Hazatérésük után Sofi és Vini körül kialakult egy rövid, idilli időszak, amikor csak egymásra koncentráltak. Ám a nyugodt hónap után hirtelen visszatértek az emberek az életükbe, és a külső nyomás, valamint a barátok véleménye végül megingatta a kapcsolatukat. Vini szerint a támogatás hiánya és a környezet nyomása vezette a szakításhoz, de hangsúlyozta, hogy nem maradtak rosszban, és a jövőben akár baráti kapcsolat is kialakulhat köztük. 

 

