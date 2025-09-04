Hírlevél

Rendkívüli

Búcsúlevelet is hagyott a fiatal magyar színésznő, aki megpróbált öngyilkos lenni – ez áll benne

Dulin Metta

Az Ázsia Expressz sztárját szellem kísérti

Dulin Metta ijesztő eseményeket tapasztalt saját otthonában. A tihanyi házban töltött éjszaka során olyan megmagyarázhatatlan jelenségek történtek vele, amelyekhez a stáb jelenlévő tagjai is tanúként szolgálhatnak. Az Ázsia Expressz egyik legismertebb játékosa a történtek miatt segítséget is kértek egy ismert halottlátótól.
Dulin MettaszellemÁzsia Expressz

A Bors stábja a balatoni házban készült felvétel közben döbbenten látta, amint egy becsukott ajtó lassan magától kitárult. Bár a helyiség üres volt, a jelenlévők egyszerre érezték: valami nincs rendben. Az Ázsia Expressz sztárja, Metta ezután elmesélt egy korábbi történetet is, amely szintén a tihanyi otthonában esett meg.

Ázsia Expressz
Az Ázsia Expressz sztárja, Dulin Metta hátborzongató élményről számolt be
Fotó: Instagram / Dulin Metta

Az Ázsia Expressz sztárjának otthonában szellem járt

Metta elmondása szerint néhány nappal korábban, amikor teljesen egyedül volt a tihanyi utcában, éjszaka arra ébredt, hogy valaki a falépcsőn lépked felfelé. Szemmaszkban aludt, de erősen érezte, hogy valaki a lépcső tetején áll és őt figyeli. Amikor levette a maszkot, senkit sem látott. A félelmet tovább fokozta, hogy a fürdőszobában hirtelen felkapcsolódott a lámpa.

A megmagyarázhatatlan történetek miatt a szerkesztőség felkereste Kiss Kató ismert magyar halottlátót, aki azonnal érzékelte egy férfi jelenlétét. Elmondása szerint a lélek kapcsolatban állhat Metta múltjával, és egy fontos évfordulóhoz köthető. A médium szerint a lélek megbocsátást keres, és egy hosszú, elvesztegetett időszakot jelzett számára.

 

