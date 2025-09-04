Az Ázsia Expressz sztárját szellem kísérti

A Bors stábja a balatoni házban készült felvétel közben döbbenten látta, amint egy becsukott ajtó lassan magától kitárult. Bár a helyiség üres volt, a jelenlévők egyszerre érezték: valami nincs rendben. Az Ázsia Expressz sztárja, Metta ezután elmesélt egy korábbi történetet is, amely szintén a tihanyi otthonában esett meg.

Az Ázsia Expressz sztárja, Dulin Metta hátborzongató élményről számolt be

Fotó: Instagram / Dulin Metta

Az Ázsia Expressz sztárjának otthonában szellem járt

Metta elmondása szerint néhány nappal korábban, amikor teljesen egyedül volt a tihanyi utcában, éjszaka arra ébredt, hogy valaki a falépcsőn lépked felfelé. Szemmaszkban aludt, de erősen érezte, hogy valaki a lépcső tetején áll és őt figyeli. Amikor levette a maszkot, senkit sem látott. A félelmet tovább fokozta, hogy a fürdőszobában hirtelen felkapcsolódott a lámpa.

A megmagyarázhatatlan történetek miatt a szerkesztőség felkereste Kiss Kató ismert magyar halottlátót, aki azonnal érzékelte egy férfi jelenlétét. Elmondása szerint a lélek kapcsolatban állhat Metta múltjával, és egy fontos évfordulóhoz köthető. A médium szerint a lélek megbocsátást keres, és egy hosszú, elvesztegetett időszakot jelzett számára.