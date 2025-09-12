Megdöbbentő fordulat az Ázsia Expresszben, súlyosan lesérült az egyik játékos

Az Ázsia Expressz legújabb adásában drámai fordulat történt: Dulin Metta és Lakatos Levente nem folytathatják a versenyt, miután az orvosok Metta állapota miatt közbeléptek – írja a Bors.

Ázsia Expressz: Lakatos Levente és Dulin Metta nem folytathatja a játékot

Fotó: TV2

A csütörtöki epizódban már nem csak Dulin Metta könnyei folytak: az egyik feladat során Lakatos Levente is sírva aggódott társáért. Metta ismét elesett, és képtelen volt felállni, így azonnal orvosi segítségre volt szükség. A stáb orvosa világossá tette, hogy Metta a nap folyamán át kell gondolnia, képes-e tovább folytatni a versenyt. Bár gyors, helyi kezelést kapott, a döntés elkerülhetetlen volt.

A verseny második hetének estéjén, amikor a játékospárok összegyűltek egy helyi szállodában, Ördög Nóra a napi eredmények ismertetése mellett külön figyelmet kért:

bejelentette, hogy Dulin Metta és Lakatos Levente nem folytathatják az Ázsia Expresszt.

„Metta nincs jó állapotban. Konzultálva az orvossal, az a döntés született, hogy sajnos nem folytathatjátok a versenyt” – közölte a műsorvezető.