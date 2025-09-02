Hírlevél

dzsungel

Majomhorror az Ázsia Expresszben – valakit meg is haraptak

Vérfagyasztó kulisszatitkot árult el Ördög Nóra. Kiderült, hogy az Ázsia Expressz forgatásán egy egész majomsereg vette üldözőbe. A műsorvezető elmondása szerint férjét még meg is harapták, így a kaland igazi horrorba torkollott.
dzsungelÖrdög Nórasztárpárstáb

Az Ázsia Expressz legújabb évadában a sztárpárok mellett a stáb is extrém helyzetekkel szembesült. Ördög Nóra férjét az egyik majom csúnyán meg is harapta, aminek következtében több injekciós kezelést kellett kapnia. Bár szerencsére már jól van, a műsorvezető bevallotta: ő retteg a majmoktól, és sokszor úgy érezte, veszélyben van.

Ördög Nóra majomsereggel küzdött az Ázsia Expressz forgatásán. Fotón Ördög Nóra és férje, Nánási Pál.
Fotó: Mediaworks Archív

Ázsia Expressz: majomtámadás árnyékolta be a forgatást

Elárulta, hogy több alkalommal 30–40 majom hömpölygött utána a dzsungelben, sőt volt, amikor egy szikla szélén állva kerültek közvetlenül mögé. „Szinte éreztem a tekintetüket a hátamon, hátborzongató volt” – mondta Nóra, aki a történtek után kijelentette: nagyon nem kedveli a majmokat.

A műsorvezető elárulta, hogy a felvételek idejére külön „majomrendőrt” is kaptak, akinek az volt a feladata, hogy távol tartsa tőle az állatokat – írja a Bors. Csakhogy ez nem mindig sikerült, és sokszor a teljes stáb is feszült figyelemmel követte, mi történik körülötte. Ördög Nóra bevallotta: voltak pillanatok, amikor ő maga is attól félt, hogy tragédia történhet.

 

