Ázsia Expressz: a versenyzők teljesen kiakadtak a legújabb bejelentésen

Az Ázsia Expressz középdöntő hetéhez érkezett, ahol minden eddigi szabály felborul. A TV2 közleménye szerint mostantól nincs védettség, minden nap kulcsfontosságú, és a versenyzőknek medálok gyűjtésével kell kivívniuk a továbbjutást. Aki a legtöbb medált szerzi, automatikusan Balira utazhat, a döntő hétre – írja a Bors.

Ázsia Expressz: a játékosok a döntő előtti legnehezebb feladatokkal néznek szembe

Fotó: TV2

Ázsia Expressz-párcsere: vicces pillanatokból óriási botrány lehet

A feszültséget tovább fokozza, hogy a műsor történetének egyik legnagyobb fordulata is bekövetkezik: a párcsere. Judie és Curtis, Tallós Rita és Barbinek Paula, Fodor Rajmund és Ungvári Miklós, a Bódi testvérek, valamint Galambos Bogi és Kútvölgyi Sára ezúttal nem megszokott társukkal, hanem egy rivális partnerével kénytelenek együtt teljesíteni a kihívásokat.

Ez a változás nemcsak vicces pillanatokat, hanem komoly konfliktusokat és az évad eddigi legnagyobb botrányát is előrevetíti. A Bódi testvérek őszinte vallomása ráadásul meglepő reakciókat vált ki a többiekből, tovább növelve a feszültséget.

A kaland-reality véghajrája tehát minden eddiginél izgalmasabbnak ígérkezik, hiszen a párok Indonézia kihívásai mellett belső ellentéteikkel is szembe kell nézzenek.

