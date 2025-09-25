Szörnyű balesetet szenvedett az Ázsia Expressz sztárja

Az Ázsia Expressz sztárja, Barbinek Paula ma délelőtt motorbalesetet szenvedett Budapesten, az Attila úton. A helyszínre édesanyja, Tallós Rita is sietett, majd együtt kísérték a színésznőt a kórházba.

Balesetet szenvedett az Ázsia Expressz sztárja

Fotó: Képkivágás / YouTube/TV2 Magyarország

Komoly riadalmat keltett a hír, hogy balesetet szenvedett az Ázsia Expressz sztárja, Barbinek Paula. A fiatal színésznő motorral közlekedett az Attila úton, amikor a vizes úton megcsúszott, és elesett. Szemtanúk szerint azonnal mentőt hívtak, amely a János Kórházba szállította.

Paula anyja, Tallós Rita, aki szintén szereplője az Ázsia Expressz 6. évadának, a helyszínen volt lánya mellett, és végig elkísérte őt a kórházba.

Valóban igaz a hír, Paula motorral megcsúszott a vizes úton és elesett, de szerencsére nincs nagy baj. A térdét fájlalja, ezért jobbnak láttuk, ha mentőt hívunk

– mondta a Borsnak Tallós Rita.

A sztár állapotáról egyelőre kevés információ ismert, de első hírek szerint nincs szó komoly sérülésről, inkább csak elővigyázatosságból került kórházba. A rajongók megnyugtatására Rita hozzátette: nincs ok aggodalomra.

Az anya-lánya páros jelenleg is látható az Ázsia Expressz műsorában, ahol együtt küzdenek a feladatokkal.

Bár a forgatásokat már tavasszal befejezték, a nézők most követhetik figyelemmel kalandjaikat. A baleset így különösen nagy figyelmet kapott, hiszen Paula és édesanyja az utóbbi időben egyaránt a közönség kedvencei lettek.

