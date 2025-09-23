Hírlevél

Balázs Klári

Szívszorító vallomás: Balázs Klári elárulta, miért nincs közös gyerekük Korda Gyurival

Lehullt a titok! Balázs Klári elmondta, miért nem született közös gyermekük Korda Györggyel. Úgy érezte, a gyerekvállalás túl nagy áldozatokkal járt volna, és nem akarta másra bízni a babát, ezért maradt el a családbővítés.
Balázs KláriKorda Györgygondolatgyermek

Immár négy évtizede tart Korda György és Balázs Klári szerelme, akik a magánéletben és a színpadon is tökéletesen kiegészítik egymást. Boldogságuk teljes, ám közös gyermekük soha nem született. Balázs Klári most először őszintén beszélt arról, mi állt a döntés mögött - írja a Bors.

Balázs Klári és Korda György négy évtizede alkotnak párt, de közös gyermekük sosem született
Balázs Klári és Korda György négy évtizede alkotnak párt, de közös gyermekük sosem született. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

 A folyamatos turnék és a külföldi fellépések idején felmerült ugyan a gyerekvállalás gondolata, de végül úgy érezte, nem tudná másra bízni a babáját. 

Nem akartam, hogy ne ránk nevessen először, vagy ne nekünk gügyögjön. A kutyámat sem bízom senkire, hát még a gyermekemet

 – magyarázta Klári Kadarkai Endre műsorában.

Gyermekkori élményei miatt döntött így Balázs Klári

Hozzátette: a saját gyermekkori tapasztalatai is erősen befolyásolták a döntést. Anyja rengeteg áldozatot hozott érte, míg édesapja szerinte egyáltalán nem volt alkalmas az apa szerepre. 

Azt hiszem, azt hozta magával, amit otthon látott

 – mondta az énekesnő.

Legutóbbi koncertjük a férjével elég nagy port kavart.

 

