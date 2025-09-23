Szívszorító vallomás: Balázs Klári elárulta, miért nincs közös gyerekük Korda Gyurival

Immár négy évtizede tart Korda György és Balázs Klári szerelme, akik a magánéletben és a színpadon is tökéletesen kiegészítik egymást. Boldogságuk teljes, ám közös gyermekük soha nem született. Balázs Klári most először őszintén beszélt arról, mi állt a döntés mögött - írja a Bors.
A folyamatos turnék és a külföldi fellépések idején felmerült ugyan a gyerekvállalás gondolata, de végül úgy érezte, nem tudná másra bízni a babáját.
Nem akartam, hogy ne ránk nevessen először, vagy ne nekünk gügyögjön. A kutyámat sem bízom senkire, hát még a gyermekemet
– magyarázta Klári Kadarkai Endre műsorában.
Hozzátette: a saját gyermekkori tapasztalatai is erősen befolyásolták a döntést. Anyja rengeteg áldozatot hozott érte, míg édesapja szerinte egyáltalán nem volt alkalmas az apa szerepre.
Azt hiszem, azt hozta magával, amit otthon látott
– mondta az énekesnő.
Legutóbbi koncertjük a férjével elég nagy port kavart.