Szívszorító vallomás: Balázs Klári elárulta, miért nincs közös gyerekük Korda Gyurival

Immár négy évtizede tart Korda György és Balázs Klári szerelme, akik a magánéletben és a színpadon is tökéletesen kiegészítik egymást. Boldogságuk teljes, ám közös gyermekük soha nem született. Balázs Klári most először őszintén beszélt arról, mi állt a döntés mögött - írja a Bors.

Balázs Klári és Korda György négy évtizede alkotnak párt, de közös gyermekük sosem született. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

A folyamatos turnék és a külföldi fellépések idején felmerült ugyan a gyerekvállalás gondolata, de végül úgy érezte, nem tudná másra bízni a babáját.

Nem akartam, hogy ne ránk nevessen először, vagy ne nekünk gügyögjön. A kutyámat sem bízom senkire, hát még a gyermekemet

– magyarázta Klári Kadarkai Endre műsorában.

Gyermekkori élményei miatt döntött így Balázs Klári

Hozzátette: a saját gyermekkori tapasztalatai is erősen befolyásolták a döntést. Anyja rengeteg áldozatot hozott érte, míg édesapja szerinte egyáltalán nem volt alkalmas az apa szerepre.

Azt hiszem, azt hozta magával, amit otthon látott

– mondta az énekesnő.

