A népszerű magyar színésznő megrázó őszinteséggel vallott házasságáról

2020 tavaszán Balogh Edina élete gyökeresen megváltozott: hosszú betegséget követően elveszítette édesanyját, akivel rendkívül szoros kapcsolatban állt. A színésznő a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsorban idézte fel azt az időszakot, amikor a gyász mellett házassága is véglegesen válságba került. Édesanyja először tüdőrákkal küzdött, majd agydaganatot is diagnosztizáltak nála, ami teljes körű ápolást igényelt - írja a Bors.

Balogh Edina újra boldogságot talált Szabó Simon oldalán

Fotó: Bors/Polyak Attila

Balogh Edina elveszítette legnagyobb támaszát

A folyamatos ápolás, a gyerekek nevelése és a lelki megterhelés a házasság romlását eredményezték. A helyzetet tovább nehezítette, hogy a két gyermekük között egy magzatot elveszítettek, majd férje édesapjánál daganatos betegséget állapítottak meg. Végül, tizenegy közös év után Balogh Edina és férje a válás mellett döntöttek.

Bár a válás 2023 őszén vált hivatalossá, Edina azóta újra megtalálta a boldogságot. A Farm VIP forgatásán ismerkedett meg Szabó Simonnal, akivel barátságból mély és tartós kapcsolat született. A színésznő elárulta: bár a gyász feldolgozása még mindig tart, most már teljes életet él, és tudatosan igyekszik a jelenre koncentrálni.

