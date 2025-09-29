Balogh Eleni szexi képe az ősz legforróbb pillanata

Balogh Eleni bikiniben mutatta meg, hogyan kell meghosszabbítani a nyarat. A műsorvezető Dominikán pihen, miközben szexi képeivel az őszi borongás helyett a trópusi forróságot csempészi a feedekbe.

Balogh Eleni szexi képe bikiniben forrósította fel a fagyos hangulatot – a népszerű sztár megérdemlet pihenését tölti egy hasonlóan festői környezetben

Fotó: SUETONE Emilio / hemis.fr/Bahama Islands, New Providence, Nassau, island viewed from a helicopter (aerial view) (Photo by SUETONE Emilio / hemis.fr / Hemis via AFP)

Balogh Eleni bikiniben hódítja meg a tengerpartot

Elérkezett a hideg ősz legforróbb pillanata: Balogh Eleni, a népszerű műsorvezető úgy döntött, nem engedi, hogy a szürke időjárás elrontsa a kedvét. Sőt, a mi kedvünket sem: bikinis képével felizzította a közösségi oldalakat.

A műsorvezető vibráló kék bikinije kagylós díszítéssel szinte a tenger hullámaival versenyzett. Balogh Eleni szexi képe úgy villant be a követők hírfolyamába, mint egy trópusi villámcsapás: váratlanul, erőteljesen, ellenállhatatlanul.

A kavicsos úton magabiztosan sétálva, modellalkatát megmutatva, minden póza arról árulkodott: a nyárnak itt még nincs vége. A háttérben a Dominikai Köztársaság napsütése, elöl pedig egy műsorvezető, aki pontosan tudja, hogyan kell a közönségét a képernyő elé szegezni.

Balogh Eleni szexi képe mellé egy frappáns mondatot is odabiggyesztett, amit a Bors oldalán bárki elolvashat. A fotó önmagáért beszél, a szöveg csak olaj a tűzre – a hatás így teljes, így bombasztikus.