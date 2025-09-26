Vége, ennyi volt: a híres magyar színésznő bejelentette, búcsúzik

Balsai Móni neve összeforrt a Centrál Színházzal, ahol több mint egy évtizeden át játszott. Most azonban a színésznő hivatalosan is bejelentette: búcsúzik, és új fejezetet kezd az életében.

Balsai Móni neve összeforrt a Centrál Színházzal, ahol több mint egy évtizeden át játszott (illusztráció)

Fotó: Pixabay.com

Balsai Móni búcsúzik a Centrál Színháztól

Balsai Móni közösségi oldalán osztotta meg a hírt rajongóival: véget ér egy korszak. Az ismert színésznő több mint tíz év után távozik a Centrál Színház társulatából.

Életünkben sokféle időszak van: gyerekkor, felnőttkor, iskolák, szerelmek, csalódások, barátságok, pályaválasztás, pályamódosítás, egy szeretett személy elvesztése, házasság, egy új élet születése. Tele vagyunk hullámhegyekkel és hullámvölgyekkel, jó és rossz időszakokkal. Van amikor szárnyalunk, van amikor minden erőnkkel kapaszkodunk, és van amikor el kell engednünk bizonyos dolgokat. Ilyenkor újratervezünk, újragondoljuk magunkat és az életünket. Ez talán az egyik legnehezebb feladat. A héten lezárul egy időszak az életemben, elbúcsúzom a Centrál Színháztól, ahol szabadúszó színészként, vendégként több, mint egy évtizedet töltöttem. Nagyon hálás vagyok a sok szép szerepért, előadásért, kollégákért, nevetésért, könnyekért. Köszönöm a sok szeretetet, amit a színház kedves nézőitől és összes csodás dolgozójától kaptam

– írta Balsai Móni színésznő, a közösségi oldalán.

