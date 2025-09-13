Kiújult a pokoli betegség: ismét műtét vár Bangó Marikára

A fájdalmak június óta egyre erősödtek, olyannyira, hogy a járás is nehezére esik. Bangó Marika annak ellenére sem hagyta cserben közönségét, hogy a betegség nagyon megviseli – írja a Bors.

Bangó Marika és édesanyja, Bangó Margit évekig nem beszéltek egymással.

Fotó: Bors

Bangó Marika küzdelme a színpad és a fájdalom között

Az énekesnőnek tavaly szívinfarktusa volt. Rohammentő szállította a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikára, ahol azonnal megműtötték. Mint kiderült, két koszorúere is elzáródott. A betegségből sikeresen felépült, de most újabb próbát kell kiállnia. Elmondása szerint a gerincproblémái teljesen megkeserítik az életét, hiszen nem tud úgy mozogni, ahogy szeretne.

A tavalyi hátsó fali szívinfarktusom után egész jól vagyok, na de más bajaim is vannak sajnos, mivel a gerincműtétemre várok megint, a tervek szerint négy héten belül túl leszek rajta

– mesélte Bangó Margit lánya, Marika, majd hozzátette, hogy ez már a második beavatkozása, mivel 2019-ben ugyanezzel a problémával operálták, ám most kiújult a gerincsérve és a gerincszűkülete is. Marika attól tart, hogy a felépülés hosszan elhúzódhat, de bizakodó. Azt is bevallotta, hogy eddig túlterhelte magát, és ez is közrejátszhatott a mostani állapotában.

Fájdalmai ellenére egész nyáron színpadra állt, mosollyal próbálva elrejteni problémáit.

A koncertjein úgy tett, mintha minden rendben lenne, de belül komoly küzdelmeket élt át. Gyógytornával igyekszik fitten maradni, és elszántan készül a műtét utáni felépülésre. Célja, hogy mielőbb visszatérhessen a közönséghez, és újra teljes szívvel koncertezzen.