Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Bárdosi Sándor

Bárdosi Sándor őszinte vallomása a hosszú házasságáról

51 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Még tizenöt év után is ugyanolyan erős kötelék fűzi össze a párost, mintha csak most találtak volna egymásra. Bárdosi Sándor és felesége, Ildikó nem csupán egy szerelmespár, a mindennapokban igazi barátok is, akik humorral és őszinteséggel tartják életben kapcsolatukat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Bárdosi Sándorkapcsolatnyerő párosszerelmespárszerelem

Kevés pár tudja úgy ötvözni a szerelmet és a baráti kapcsolatot, mint Bárdosi Sándor és párja, Ildikó. A Nyerő Páros sztárjai több mint másfél évtizede boldogítják egymást, miközben nevetnek és viccelődnek, mintha csak a legjobb barátok lennének – írja a Bors

Bárdosi Sándor felesége oldalán kicsattan a boldogságtól.
Bárdosi Sándor felesége oldalán kicsattan a boldogságtól Fotó: Markovics Gábor / hot! magazin

Bárdosi Sándor elárulta, hogy a titok a humorban és a figyelmességben rejlik.  

„Nem mindig kérdezzük meg egymás véleményét! Ildi például felvesz egy új ruhát a boltban, én pedig két napig elhiszem, hogy régóta a szekrényben van” – mesélte nevetve. 

Bárdosi Sándor és Ildi számára igazi kaland volt a párkapcsolati reality. „Nem azért jöttünk a Nyerő Párosba, hogy rendbe tegyük a kapcsolatunkat, mert nincs mit. Nincsenek tabutémáink, mindent megbeszélünk, és imádunk nevetni” – szögezte le a házaspár. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!