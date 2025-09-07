Bárdosi Sándor őszinte vallomása a hosszú házasságáról

Kevés pár tudja úgy ötvözni a szerelmet és a baráti kapcsolatot, mint Bárdosi Sándor és párja, Ildikó. A Nyerő Páros sztárjai több mint másfél évtizede boldogítják egymást, miközben nevetnek és viccelődnek, mintha csak a legjobb barátok lennének – írja a Bors.

Bárdosi Sándor felesége oldalán kicsattan a boldogságtól Fotó: Markovics Gábor / hot! magazin

Bárdosi Sándor elárulta, hogy a titok a humorban és a figyelmességben rejlik.

„Nem mindig kérdezzük meg egymás véleményét! Ildi például felvesz egy új ruhát a boltban, én pedig két napig elhiszem, hogy régóta a szekrényben van” – mesélte nevetve.

Bárdosi Sándor és Ildi számára igazi kaland volt a párkapcsolati reality. „Nem azért jöttünk a Nyerő Párosba, hogy rendbe tegyük a kapcsolatunkat, mert nincs mit. Nincsenek tabutémáink, mindent megbeszélünk, és imádunk nevetni” – szögezte le a házaspár.