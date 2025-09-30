Pénzt osztogat Bochkor Gábor – ötmillió öt embernek, mutatjuk a részleteket!

A Bochkor Gábor nevével fémjelzett reggeli műsor idén ünnepli ötödik születésnapját, és ebből az alkalomból különleges meglepetést készítettek a Retro Rádió közönségének. A hallgatók nemcsak szórakozhatnak a reggeli adásokon, hanem akár egy millió forintot is nyerhetnek – naponta!

Bochkor Gábor

Fotó: Facebook

Bochkor Gábor milliókat oszt a hallgatóknak

A játék menete egyszerű, de annál izgalmasabb: minden reggel elhangzik egy „Bochkor-szó”, amelyből a hét végére egy teljes mondat áll össze. Aki helyesen megfejti és beküldi, esélyes lehet a milliós nyereményre – írja a Bors cikke. A második játékhéten pedig Lovász László személyesen látogat el a kiválasztott hallgatókhoz, ahol élő adásban dől el, ki viheti haza az 1 millió forintos díjat.

Bochkor Gábor szerint most tényleg minden szónak súlya van:

Ébredjetek velünk minden reggel, mert amit mondok, az most milliókat ér!

– üzente hallgatóinak a rádiós sztár.

A Retro Rádió ikonikus műsora tehát nemcsak szórakoztat, hanem valódi nyereményekkel is gazdagítja a közönséget.