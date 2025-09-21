„Tiszta apja! – Felnőtt férfi lett Bódi Rómeó

Bódi Csabi ezúttal kivételt tett: Instagramon osztott meg egy ritka, családi természetességű képet fiáról, Bódi Rómeóról.

Bódi Csab nagyon büszke a fiára, Bódi Rómeóra

Fotó: Knap Zoltán

A felvételen a fiatalember egy elegáns BMW mellett pózol, mosolyával és megnyerő kisugárzásával sokakat meggyőzött arról, hogy valóban hasonlít a papára.

A fotóból egyértelműen kiderül, a kamaszkorból már fiatal férfivá érett. Az énekes, Bódi Csabi az Instagramon így írta róla: „A stil massimo, a szív jámbor, a vér tüzes, a fiam Bódi Rómeó”. A Bors képet is közölt Rómeóról, aki 2009-ben született, és bár a zenész ritkán mutatja meg családját a nyilvánosságnak, ezúttal kivételt tett. A rajongók egyből felfigyeltek a hasonlóságra.

Sokan dicsérik Bódi Rómeót

„Tiszta apja! – írták többen is poszt alá. A kommentekben sokan dicsérik Rómeó külsejét, de az apai büszkeség sem maradt el: Csabi több helyen is kifejezte, mennyire fontos számára, hogy fia ne csak fizikailag nőjön, hanem emberként is erősödjön. Az apai büszkeség mellett Bódi Csabi hangsúlyozza, hogy számára nem csak a külső, hanem a személyiség fejlődése is fontos, és szeretné, ha fia erős és kiegyensúlyozott emberré válna.