Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ezt ki ne hagyja! Ma este érdemes lesz az eget figyelni – mutatjuk, miért

Bódi Csabi

„Tiszta apja! – Felnőtt férfi lett Bódi Rómeó

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ritkán látni ilyen bensőséges családi pillanatot: Bódi Csabi megosztott egy fotót fiáról. Bódi Rómeóról egyre inkább apja külsejét és kisugárzását örökli.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Bódi CsabifiatalemberBódi Rómeózenészénekes

Bódi Csabi ezúttal kivételt tett: Instagramon osztott meg egy ritka, családi természetességű képet fiáról, Bódi Rómeóról.

Bódi Csabi, Bódi Rómeó
Bódi Csab nagyon büszke a fiára, Bódi Rómeóra
Fotó: Knap Zoltán

A felvételen a fiatalember egy elegáns BMW mellett pózol, mosolyával és megnyerő kisugárzásával sokakat meggyőzött arról, hogy valóban hasonlít a papára. 

A fotóból egyértelműen kiderül, a kamaszkorból már fiatal férfivá érett. Az énekes, Bódi Csabi az Instagramon így írta róla: „A stil massimo, a szív jámbor, a vér tüzes, a fiam Bódi Rómeó”. A Bors képet is közölt Rómeóról, aki 2009-ben született, és bár a zenész ritkán mutatja meg családját a nyilvánosságnak, ezúttal kivételt tett. A rajongók egyből felfigyeltek a hasonlóságra. 

Sokan dicsérik Bódi Rómeót

„Tiszta apja! – írták többen is poszt alá. A kommentekben sokan dicsérik Rómeó külsejét, de az apai büszkeség sem maradt el: Csabi több helyen is kifejezte, mennyire fontos számára, hogy fia ne csak fizikailag nőjön, hanem emberként is erősödjön. Az apai büszkeség mellett Bódi Csabi hangsúlyozza, hogy számára nem csak a külső, hanem a személyiség fejlődése is fontos, és szeretné, ha fia erős és kiegyensúlyozott emberré válna.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!