Kiborult a bili az Ázsia Expresszben, az egyik játékos férgeknek nevezte a Bódi tesókat

A Bódi tesók az Ázsia Expressz kamerái előtt azt állították, hogy Vastag Csabáék megfenyegették őket és csalásra akarták rávenni a párost – írja a Bors.
Az énekes és felesége szerint ugyanis nyugodtan megmásíthatják a szavukat, hogy kit küldenének hajszára, ezzel csalásra biztatták a párost.
Vastag Csaba kijelentette, hogy ő lehetőséget kínált a Bódi tesóknak, vagyis éppen megvédeni szerette volna őket a hajszától, majd beismerte, hogy valóban olyasmit kért Megyertől és Hunortól, amit az Ázsia Expressz szabálykönyve határozottan tilt.
– hangzik el a színész szájából a kamerák előtt.