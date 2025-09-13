Kiborult a bili az Ázsia Expresszben, az egyik játékos férgeknek nevezte a Bódi tesókat

A Bódi tesók az Ázsia Expressz kamerái előtt azt állították, hogy Vastag Csabáék megfenyegették őket és csalásra akarták rávenni a párost – írja a Bors.

A Bódi tesók

Fotó: TV2

Az énekes és felesége szerint ugyanis nyugodtan megmásíthatják a szavukat, hogy kit küldenének hajszára, ezzel csalásra biztatták a párost.

Vastag Csaba kijelentette, hogy ő lehetőséget kínált a Bódi tesóknak, vagyis éppen megvédeni szerette volna őket a hajszától, majd beismerte, hogy valóban olyasmit kért Megyertől és Hunortól, amit az Ázsia Expressz szabálykönyve határozottan tilt.

A botrányos szavazás ezen pontján beszállt a vitába Mészáros Árpád Zsolt is, aki durván letámadta a Bódi tesókat. „Milyen szemetek ezek... két féreg”

– hangzik el a színész szájából a kamerák előtt.