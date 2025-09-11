Hírlevél

Rendkívüli

Fenyegetőzik a NATO: a lengyel dróntámadás nem marad megtorlatlanul

Bódi

Bódi tesók: Egyetlen jegy sem fogyott el, le kellett mondani a roadshow-t

A Bódi tesók nevét mindenki ismeri: viccesek, könnyedek, szórakoztatóak. De nem mindig álltak az élet napos oldalán. A Bódi tesók elárulták, hogy egykor komoly pénzügyi nehézségekkel kellett szembenézniük.
Amikor a Bódi tesók első roadshow-jára Miskolcon és Debrecenben egyetlen jegyet sem adtak el, már-már feladták. A kezdeti kudarc azonban nem törte meg őket, és mára teljesen megváltozott az életük – írja a Bors. 

A Bódi tesók
A Bódi tesók
Fotó: Bors

A Bódi tesók a múlt hibáiból tanulva mára teljesen új életet élnek, és örülnek, hogy az Ázsia Expressz című műsorban az emberi oldalukat is megmutathatják. 

Jószívű, becsületes, hűséges, de csibész gyerekek is vagyunk

– jellemezte Hunor saját magukat. 

A szerelem mentette meg a Bódi tesókat a csődtől 

A Bódi tesók életében az igazi fordulatot a szerelmük hozta, amikor a Covid alatt komoly pénzügyi nehézségekkel küzdöttek. 

Tízmilliós adósságunk volt, és mondtam Petrának, hogy feladom

– emlékezett Hunor. „De ő megölelt, a szemembe nézett, és azt mondta, hogy az igazi Bódi Hunort akarja látni.” Megyer hasonlóan nehéz pillanatokat idézett fel, amikor úgy érezte, nem képes fenntartani a családját: „A feleségem azt mondta, higgyek magamban, mert tudja, erre születtem.” 

 

