Bódi tesók: Egyetlen jegy sem fogyott el, le kellett mondani a roadshow-t

Amikor a Bódi tesók első roadshow-jára Miskolcon és Debrecenben egyetlen jegyet sem adtak el, már-már feladták. A kezdeti kudarc azonban nem törte meg őket, és mára teljesen megváltozott az életük – írja a Bors.

A Bódi tesók

Fotó: Bors

A Bódi tesók a múlt hibáiból tanulva mára teljesen új életet élnek, és örülnek, hogy az Ázsia Expressz című műsorban az emberi oldalukat is megmutathatják.

Jószívű, becsületes, hűséges, de csibész gyerekek is vagyunk

– jellemezte Hunor saját magukat.

A szerelem mentette meg a Bódi tesókat a csődtől

A Bódi tesók életében az igazi fordulatot a szerelmük hozta, amikor a Covid alatt komoly pénzügyi nehézségekkel küzdöttek.

Tízmilliós adósságunk volt, és mondtam Petrának, hogy feladom

– emlékezett Hunor. „De ő megölelt, a szemembe nézett, és azt mondta, hogy az igazi Bódi Hunort akarja látni.” Megyer hasonlóan nehéz pillanatokat idézett fel, amikor úgy érezte, nem képes fenntartani a családját: „A feleségem azt mondta, higgyek magamban, mert tudja, erre születtem.”