Bódi tesók: Egyetlen jegy sem fogyott el, le kellett mondani a roadshow-t

Amikor a Bódi tesók első roadshow-jára Miskolcon és Debrecenben egyetlen jegyet sem adtak el, már-már feladták. A kezdeti kudarc azonban nem törte meg őket, és mára teljesen megváltozott az életük – írja a Bors.
A Bódi tesók a múlt hibáiból tanulva mára teljesen új életet élnek, és örülnek, hogy az Ázsia Expressz című műsorban az emberi oldalukat is megmutathatják.
Jószívű, becsületes, hűséges, de csibész gyerekek is vagyunk
– jellemezte Hunor saját magukat.
A Bódi tesók életében az igazi fordulatot a szerelmük hozta, amikor a Covid alatt komoly pénzügyi nehézségekkel küzdöttek.
Tízmilliós adósságunk volt, és mondtam Petrának, hogy feladom
– emlékezett Hunor. „De ő megölelt, a szemembe nézett, és azt mondta, hogy az igazi Bódi Hunort akarja látni.” Megyer hasonlóan nehéz pillanatokat idézett fel, amikor úgy érezte, nem képes fenntartani a családját: „A feleségem azt mondta, higgyek magamban, mert tudja, erre születtem.”