Judie

Még alig indult el, máris megvan az első botrány az Ázsia Expresszben

17 perce
Olvasási idő: 4 perc
Az első pillanattól feszültség vibrált a sztárok között. A botrány akkor robbant ki, amikor Curtis és Judie nemet mondtak Lakatos Levente trükközésére. A feszültség egyértelműen kijelölte a hatodik évad első nagy ellentétét.
JudiebotrányÁzsia ExpresszLakatos LeventeCurtis

Botrány robbant ki az Ázsia Expressz hatodik évadának indulásakor, amikor Curtis és Judie szembekerültek Lakatos Leventével és Dulin Mettával – írja a Borsonline.hu.

botrány, Curtis: 85 évesen is bulizni fogok, csak már az unokákkal
Curtis körül kitört a botrány az Ázsia Expressz hatodik évadában
Fotó: Bors/Mediaworks

Botrány már az első feladatnál az Ázsia Expresszben

Vasárnap este elstartolt az Ázsia Expressz hatodik évada, és a sztárpárok rögtön a dzsungel közepén találták magukat. Nem egy kényelmes hotelben kezdtek, hanem Ördög Nóra rögtön feladat elé állította őket, mikor egy levelet adott át a verseny résztvevőinek. Már itt elindult az első botrány: 

Lakatos Levente taktikázással próbálta megnyerni Curtist és Judie-t, de ők azonnal ellenálltak.

„A többieknek megmondjuk, hogy azt írták, nekünk kell indulnunk először” – mondta Curtis félig viccesen, amire Levente azonnal helyeselt, sőt a levelet el is akarta dugni. Judie és Curtis azonban kijelentették:

Ez nem lenne igazságos… Mi őszinték vagyunk.

A botrány ezzel végleg kipattant. Curtis arról beszélt, hogy már az utazás során is azt érezték, hogy a Dulin Metta–Lakatos Levente páros távolságtartó.

A legkevesebbet a Leviékkel beszéltünk, de nem a mi hibánkból. Ők egy kicsit távolságtartóak, de az is lehet, hogy ez már a taktikájuk része.

Dulin Metta közben logikus problémát vetett fel: szerinte ha egyszerre tizenhat ember kezd alkudozni az indulás sorrendjén, abból káosz lesz. Lakatos Levente azonban továbbra is hajthatatlan maradt, és újra megpróbálta rávenni társait a trükközésre. A botrány ezzel meg is pecsételte az évad első nagy konfliktusát.

A BORS oldalán mindent megtudhatnak az Ázsia Expressz brutális botrányáról.

 

