Még alig indult el, máris megvan az első botrány az Ázsia Expresszben

Botrány robbant ki az Ázsia Expressz hatodik évadának indulásakor, amikor Curtis és Judie szembekerültek Lakatos Leventével és Dulin Mettával – írja a Borsonline.hu.

Curtis körül kitört a botrány az Ázsia Expressz hatodik évadában

Fotó: Bors/Mediaworks

Botrány már az első feladatnál az Ázsia Expresszben

Vasárnap este elstartolt az Ázsia Expressz hatodik évada, és a sztárpárok rögtön a dzsungel közepén találták magukat. Nem egy kényelmes hotelben kezdtek, hanem Ördög Nóra rögtön feladat elé állította őket, mikor egy levelet adott át a verseny résztvevőinek. Már itt elindult az első botrány:

Lakatos Levente taktikázással próbálta megnyerni Curtist és Judie-t, de ők azonnal ellenálltak.

„A többieknek megmondjuk, hogy azt írták, nekünk kell indulnunk először” – mondta Curtis félig viccesen, amire Levente azonnal helyeselt, sőt a levelet el is akarta dugni. Judie és Curtis azonban kijelentették:

Ez nem lenne igazságos… Mi őszinték vagyunk.

A botrány ezzel végleg kipattant. Curtis arról beszélt, hogy már az utazás során is azt érezték, hogy a Dulin Metta–Lakatos Levente páros távolságtartó.

A legkevesebbet a Leviékkel beszéltünk, de nem a mi hibánkból. Ők egy kicsit távolságtartóak, de az is lehet, hogy ez már a taktikájuk része.

Dulin Metta közben logikus problémát vetett fel: szerinte ha egyszerre tizenhat ember kezd alkudozni az indulás sorrendjén, abból káosz lesz. Lakatos Levente azonban továbbra is hajthatatlan maradt, és újra megpróbálta rávenni társait a trükközésre. A botrány ezzel meg is pecsételte az évad első nagy konfliktusát.

A BORS oldalán mindent megtudhatnak az Ázsia Expressz brutális botrányáról.