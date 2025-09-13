Bruce Willis felesége teljesen összetört, a válást is fontolóra vette

Egyre problémásabbak a mindennapok Bruce Willis gyógyíthatatlan betegsége miatt. A sztár felesége őszintén beszélt a nehézségekről. Emma Heming elárulta, hogy 100%-ig biztos volt benne, hogy el fog válni Bruce Willistől – írja a Bors.

Bruce Willis és felesége Emma Heming 2009-ben házasodtak össze.

Fotó: Getty Images

Bruce Willis és a házasság próbája

Emma úgy fogalmazott, hogy mielőtt még kiderült volna a színész betegsége, értékeik már nem látszottak egyezni, és emiatt teljesen összezavarodott. Bruce Willis állapota ekkor még nem volt ismert, de viselkedése fokozatosan megváltozott, amit a feleség sokáig házassági problémáknak tulajdonított. „Csak bosszankodtam rajta. Nem értettem, mi történik, és miről beszélgetünk” – vallotta be. A gondokat végül a frontotemporális demencia magyarázta, amelyet 2022-ben diagnosztizáltak a színésznél.

Emma elmondta, hogy férje akkoriban már nem volt tudatában annak, mi történik vele, és hozzátette:

Nem hiszem, hogy felfogta, és ezért hálás vagyok.

A nyilatkozatából kiderült, hogy a válás gondolata komolyan felmerült benne, ám végül a betegség felismerése mindent átértékelt. Azóta családként próbálnak együtt megbirkózni a helyzettel. Emma nyílt szavai jól mutatják, milyen hatással van a demencia nemcsak a betegek, hanem a hozzátartozók életére is.

Korábban is fel lehetett volna ismerni Bruce Willis betegségét?

Új jelek utalhatnak a demencia kialakulására kutatók szerint. A viselekedés megváltozása mellett az étkezési szokások drasztikus megváltozása is a frontotemporális demencia jele lehet, az egyik betegségé, amivel a nyilvánosság elől visszavonult Bruce Willis is küzd.

