Ez már a vég? Nagyon aggasztó híreket kapunk Bruce Willisről

Három éve robbant a bomba, 2022-ben afáziát, majd 2023-ban frontotemporális demenciát diagnosztizáltak Bruce Willisnél, ami egy olyan progresszív idegrendszeri betegséget, amely főként a beszédet, a kommunikációt és a személyiséget érinti.

Bruce Willis és felesége, Emma Heming Willis

A Die Hard filmek sztárjának állapota azóta folyamatosan romlik, s most felesége, Emma Heming Willis szívszorító részleteket osztott meg a mindennapi küzdelmeikről.

Az asszony elárulta, hogy a legendás hollywoodi színész beszédképessége rohamosan romlik. Már nem mindig érti a környezetét, és gyakran nehezen fejezi ki magát. Ennek ellenére a család nem adja fel: egy saját, egyedi nyelvet fejlesztettek ki, amivel próbálnak kapcsolatot teremteni egymással.

„Ez nem a szavakról szól, hanem a szeretetről és a jelenlétről” – mesélt sírva Emma.

Bruce Willist elköltöztették

Most kiderült, Emma Heming Willis elköltöztette férjét az otthonukból. A Die Hard, az Armageddon vagy a Hatodik érzék sztárja egy különálló, egyszintes házban él, ahol 24 órás gondozást kap. Ez lehetővé teszi azt, hogy az amerikai színész nyugodt körülmények között legyen, a család meglátogassa őt, együtt legyenek, ugyanakkor biztosítja azt is, hogy Emma és a közös gyermekeik, Evelyn és Mabel, egy kevésbé megterhelő környezetben élhessenek.

A felesége rengeteg támadást kapott az utóbbi időben azért, mert elrakta a férjét otthonról. De sokan támogatták is ebben a nehéz időszakban. A nő nemcsak a sztár felesége volt, hanem első számú gondozója is. Tapasztalatairól nemrég könyvet is írt Váratlan utazás: Erő, remény és önmagad megtalálása a gondoskodás útján címmel. Ebben őszintén vall a mindennapi nehézségekről, a döntésekről, és arról, hogyan lehet erőt találni egy ilyen embert próbáló időszakban.