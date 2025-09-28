Elhunyt a szeretett magyar színésznő, gyászol az ország

Gyász érte a magyar színházi világot: elhunyt Buzogány Márta színésznő, aki mindössze 60 éves volt. Halálhírét fia osztotta meg a közösségi médiában, megrendítő sorokkal búcsúzva szeretett édesanyjától - számol be a Bors.

Buzogány Márta színésznő hosszú betegség után hunyt el

Fotó: Unsplash

Elhunyt Buzogány Márta színésznő, a gyerekek tanítója

Buzogány Márta pályafutása során számos színházi darabban szerepelt, emellett önálló estjeivel is nagy sikereket aratott. Nemcsak a színpadon, hanem a közösségért végzett munkájával is maradandót alkotott: szívügye volt a fiatalok színházi nevelése. Ennek jegyében hozta létre a Színházikó csoportot, ahol általános és középiskolás gyerekek számára biztosított lehetőséget a közös játékra és színjátszásra.

Egy korábbi interjúban hangsúlyozta, mennyire fontos számára, hogy a gyerekek felszabadultan játszhassanak, hibázhassanak és tanuljanak egymástól. „Szeretem a pillanatokat, amikor mindannyian érezzük: igen, most valami különleges történt” – fogalmazta meg hitvallását.

