Elhunyt a szeretett magyar színésznő, gyászol az ország

Gyász borította be a magyar színházi életet: életének 60. évében elhunyt a szeretett színésznő. Buzogány Márta halálhírét fia közölte a közösségi oldalakon, ahol sokan búcsúznak tőle. A művésznő hosszú betegség után hunyt el, pályája és pedagógiai munkája egyaránt maradandó nyomot hagyott.
Gyász érte a magyar színházi világot: elhunyt Buzogány Márta színésznő, aki mindössze 60 éves volt. Halálhírét fia osztotta meg a közösségi médiában, megrendítő sorokkal búcsúzva szeretett édesanyjától - számol be a Bors.

Buzogány Márta színésznő hosszú betegség után hunyt el
Elhunyt Buzogány Márta színésznő, a gyerekek tanítója

Buzogány Márta pályafutása során számos színházi darabban szerepelt, emellett önálló estjeivel is nagy sikereket aratott. Nemcsak a színpadon, hanem a közösségért végzett munkájával is maradandót alkotott: szívügye volt a fiatalok színházi nevelése. Ennek jegyében hozta létre a Színházikó csoportot, ahol általános és középiskolás gyerekek számára biztosított lehetőséget a közös játékra és színjátszásra.

Egy korábbi interjúban hangsúlyozta, mennyire fontos számára, hogy a gyerekek felszabadultan játszhassanak, hibázhassanak és tanuljanak egymástól. „Szeretem a pillanatokat, amikor mindannyian érezzük: igen, most valami különleges történt” – fogalmazta meg hitvallását.

