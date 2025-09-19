Kórházba került Cooky: elviselhetetlen fájdalmai vannak

Megrémisztette a rajongókat a Rádió 1 sztárja, aki kórházi ágyból jelentkezett be, infúzióra kötve. Először csak enyhe derékfájást érzett, de a panaszai napról napra fokozódtak. Cooky végül alig tudott felállni, zsibbadt a lába, és elviselhetetlen kínok gyötörték, így kórházban kötött ki – írja a Bors.

Cooky nehezen éli meg, hogy nem tud önfeledten játszani a gyerekeivel.

Fotó: Instagram

Hosszú az út Cooky gyógyulásáig

Az orvosok ülőideg-gyulladást diagnosztizáltak nála. Infúziós kezelést kap, hogy enyhítsék a fájdalmát és gyorsítsák a gyógyulását. A sztár szerint legalább két-három hétig tart még a nehéz időszak.

Nagyon várom a végét, mert iszonyatosan fáj!

- mondta Cooky, akinek erős gyógyszereket és izomlazítót kell szednie naponta. Nagyon megviseli, hogy nem tud a gyerekeivel úgy játszani, mint korábban. Felesége és családja folyamatosan aggódik érte és támogatják. Cooky azt vallja, hogy megtanulta értékelni az egészséget, amikor az embernek nincs semmi baja.