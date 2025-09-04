Curtis felesége tüzesebb, mint valaha: egy falatnyi bikiniben villantott

Judit a poharat a magasba emelve búcsúztatja a nyarat, és közben olyan szexi kisugárzást áraszt, amitől nehéz levenni róla a tekintetet. Curtis felesége ezen a képen egyszerre ragyog, sugárzik és árad belőle a boldogság – írja a Bors.

Curtis és Judie nemrég házasodtak össze.

Fotó: Bánkúti Sándor/Bors

A napfényben csillogó, formás test látványa egyszerre magabiztos és ellenállhatatlan, mintha csak egy divatmagazin címlapjáról lépett volna elő. A rajongók kommentjei is elárasztották a posztot, dicsérve nemcsak a külsejét, hanem az áradó energiát, ami belőle sugárzik. Mosolya hívogató, a póz pedig szinte felizzítja a levegőt, mintha a képernyőn keresztül is érezni lehetne a forróságot. Ez a fotó tökéletesen bizonyítja, hogy

Judit nemcsak sportolóként, hanem dögös feleségként is mindenkit levesz a lábáról.

Az esküvő utáni boldogság új fényt adott neki, amelytől még kívánatosabbá és ellenállhatatlanabbá vált. Egyetlen kép elég volt ahhoz, hogy a nyár legszexibb pillanatáról beszéljen mindenki.

Curtis és Judie kalandos élete: házasságtól az Ázsia Expresszig

Curtis és szerelme, Judie alig egy hónapja hivatalosan is összekötötték életüket. A meghitt esküvőn csak a családtagok és a legközelebbi barátok vettek részt. A sztárpár ugyan eredetileg jövőre tervezte a nagy napot, végül úgy döntöttek, még idén kimondják a boldogító igent. Közös életük egy hatalmas kalanddal indult. Augusztus 31-én rajtolt az Ázsia Expressz legújabb évada, amelyben hazai sztárok Malajzia és Indonézia embert próbáló körülményeivel néznek szembe. Az Ázsia Expressz egyik párosa Curtis és felesége, Széki-Barnai Judit, akik a kaland során olyan mélységeket éltek át, amelyek még most is erősen hatnak rájuk.