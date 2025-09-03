Curtis felesége bevállalós, nem hiszi el, mit tett meg!

A TV2 kaland-realityje nem kíméli a szereplőket: extrém feladatok és ijesztő próbatételek várnak rájuk. Curtis felesége, Judie számára az egyik legfélelmetesebb pillanat az volt, amikor kígyókkal kellett megküzdenie – írja a Bors.

Curtis felesége, Judie elárulta: legyőzte félelmét az Ázsia Expresszben.

Fotó: TV2

Az egyik legnagyobb félelmemmel küzdöttem meg. Nemcsak megfogtam egy ekkora kígyót, de még turkáltam is a dobozban, ami tele volt velük… De megcsináltam, és nagyon jó érzés volt utána!

– írta büszkén az Instagramon.

Rajongók gratulálnak Judie-nak és Curtisnek

A bejegyzés mellé több fotót is csatolt, amelyeken látszik, milyen bátran állt helyt a próbatétel közben. A rajongók rögtön elárasztották dicsérő kommentekkel:



Nagyon ügyik vagytok, hajrá babáim, nektek szurkolok!

– írta egyik követőjük.

Te mindenhogy egy HŐS VAGY!

– tette hozzá egy másik.

Curtis és felesége így nemcsak párosként, hanem egyénileg is bizonyítanak a műsorban: leküzdve saját félelmeiket, példát mutatnak a nézőknek.