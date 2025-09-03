Curtis felesége bevállalós, nem hiszi el, mit tett meg!

A TV2 kaland-realityje nem kíméli a szereplőket: extrém feladatok és ijesztő próbatételek várnak rájuk. Curtis felesége, Judie számára az egyik legfélelmetesebb pillanat az volt, amikor kígyókkal kellett megküzdenie – írja a Bors.
Az egyik legnagyobb félelmemmel küzdöttem meg. Nemcsak megfogtam egy ekkora kígyót, de még turkáltam is a dobozban, ami tele volt velük… De megcsináltam, és nagyon jó érzés volt utána!
– írta büszkén az Instagramon.
A bejegyzés mellé több fotót is csatolt, amelyeken látszik, milyen bátran állt helyt a próbatétel közben. A rajongók rögtön elárasztották dicsérő kommentekkel:
Nagyon ügyik vagytok, hajrá babáim, nektek szurkolok!
– írta egyik követőjük.
Te mindenhogy egy HŐS VAGY!
– tette hozzá egy másik.
Curtis és felesége így nemcsak párosként, hanem egyénileg is bizonyítanak a műsorban: leküzdve saját félelmeiket, példát mutatnak a nézőknek.