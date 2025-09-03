Hírlevél

Rendkívüli

Orbán Viktor kemény üzenetet küldött Magyar Péternek

Curtis

Curtis felesége bevállalós, nem hiszi el, mit tett meg!

Az Ázsia Expressz már az első adás után óriási figyelmet kapott, és nemcsak a képernyőn zajló események miatt. Curtis felesége, Barnai Judit – vagy ahogy mindenki ismeri, Judie – a közösségi oldalán vallotta be, hogy a műsorban legyőzte élete egyik legnagyobb félelmét, és azóta felszabadultnak érzi magát.
Curtisfélelemkalandrealitykígyó

A TV2 kaland-realityje nem kíméli a szereplőket: extrém feladatok és ijesztő próbatételek várnak rájuk. Curtis felesége, Judie számára az egyik legfélelmetesebb pillanat az volt, amikor kígyókkal kellett megküzdenie – írja a Bors

Curtis felesége, Judie elárulta: legyőzte félelmét az Ázsia Expresszben.
Curtis felesége, Judie elárulta: legyőzte félelmét az Ázsia Expresszben.
Fotó: TV2

Az egyik legnagyobb félelmemmel küzdöttem meg. Nemcsak megfogtam egy ekkora kígyót, de még turkáltam is a dobozban, ami tele volt velük… De megcsináltam, és nagyon jó érzés volt utána!

 – írta büszkén az Instagramon.

Rajongók gratulálnak Judie-nak és Curtisnek

A bejegyzés mellé több fotót is csatolt, amelyeken látszik, milyen bátran állt helyt a próbatétel közben. A rajongók rögtön elárasztották dicsérő kommentekkel:
 

Nagyon ügyik vagytok, hajrá babáim, nektek szurkolok!

 – írta egyik követőjük.

Te mindenhogy egy HŐS VAGY!

 – tette hozzá egy másik.

Curtis és felesége így nemcsak párosként, hanem egyénileg is bizonyítanak a műsorban: leküzdve saját félelmeiket, példát mutatnak a nézőknek.

 

