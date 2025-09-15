Curtis keményen üzent a bulizásról és a kábítószerről

Curtis nem titkolja: a mai világ nyomása és rohanása miatt sokan keresik a menekülést a drogokban, de szerinte a megoldás nem a szélsőségekben rejlik.

Curtis nemcsak a zenére koncentrált a makói Hagymafesztiválon

Fotó: Bors/Mediaworks

A rapper szerint a kulcs az arany középút, a mértékletes szórakozás és az egészséges kapcsolatok jelenthetik a kiutat a káros szokások világából.

„Sajnos sokak számára a szórakozás csak úgy értelmezhető, ha valamilyen tudatmódosítóval párosul” – mondta Curtis a fesztivál után. Hozzátette: fontos, hogy az ember olyan társaságot válasszon, ahol józanul is jól tudja érezni magát, és nem a drogok határozzák meg az élményt – írja a Bors.

Curtis üzenete nagyon időszerű

A rapper a hétvégén a több éve megrendezésre kerülő makói Hagymafesztiválon lépett fel – amolyan sztárvendégként –, ahol sokan látogattak ki a koncertre, s ezen elmondta az érzéseit is. Curtis üzenete most különösen időszerű, hiszen a fiatalok körében egyre gyakoribb a drogokkal való találkozás a bulik során. Az egykori újpesti futballista és népszerű előadóművész példája – aki évekig küzdött a drogfüggőséggel, de győzött és leszokott a kábítószerről – azt mutatja: lehet másként is élvezni az életet – jó zenével, barátokkal, de tiszta fejjel.