Rendkívüli

A lengyel határnál bombáztak az oroszok, az amerikaiak meg tapsoltak hozzá

Curtis

Curtis keményen üzent a bulizásról és a kábítószerről

1 órája
Makón állt színpadra a hétvégén a népszerű rapper, aki a Hagymafesztivál egyik legnagyobb fellépője volt. Curtis nemcsak zenével, de őszinte gondolataival is üzent a rajongóknak: szerinte a bulizás és a kábítószer gyakran kéz a kézben járnak – de ennek nem kellene így lennie.
Curtis

Curtis nem titkolja: a mai világ nyomása és rohanása miatt sokan keresik a menekülést a drogokban, de szerinte a megoldás nem a szélsőségekben rejlik.

Curtis: 85 évesen is bulizni fogok, csak már az unokákkal
Curtis nemcsak a zenére koncentrált a makói Hagymafesztiválon
Fotó: Bors/Mediaworks

A rapper szerint a kulcs az arany középút, a mértékletes szórakozás és az egészséges kapcsolatok jelenthetik a kiutat a káros szokások világából.

„Sajnos sokak számára a szórakozás csak úgy értelmezhető, ha valamilyen tudatmódosítóval párosul” – mondta Curtis a fesztivál után. Hozzátette: fontos, hogy az ember olyan társaságot válasszon, ahol józanul is jól tudja érezni magát, és nem a drogok határozzák meg az élményt – írja a Bors.

Curtis üzenete nagyon időszerű

A rapper a hétvégén a több éve megrendezésre kerülő makói Hagymafesztiválon lépett fel – amolyan sztárvendégként –, ahol sokan látogattak ki a koncertre, s ezen elmondta az érzéseit is. Curtis üzenete most különösen időszerű, hiszen a fiatalok körében egyre gyakoribb a drogokkal való találkozás a bulik során. Az egykori újpesti futballista és népszerű előadóművész példája – aki évekig küzdött a drogfüggőséggel, de győzött és leszokott a kábítószerről – azt mutatja: lehet másként is élvezni az életet – jó zenével, barátokkal, de tiszta fejjel.

 

 

