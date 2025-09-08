T. Danny házibulijáról vallottak a fiatal influenszerek

A két influenszer, Frey Timi és Bernáth Odett kapcsolata nem indult zökkenőmentesen. A közös pont kezdetben T. Danny volt, aki miatt még egy házibulira is eltévedtek.
Frey Timi és Bernáth Odett először egy házibuliban találkoztak, ahol nem találták egymást szimpatikusnak. Mindketten T. Danny miatt voltak jelen, aki akkoriban már közös kapcsolódási pontnak számított. A találkozás azonban nem indult barátságosan, inkább feszültséggel és ellenszenvvel.
Frey Timiről azt érdemes tudni, hogy L.L. Juniorral való kapcsolata az elmúlt nyáron hetente újabb és újabb fordulatokkal kavarta fel a kedélyeket.
Egyszer egy közös TikTok-videóval lepték meg a rajongókat. Egy „csak hallgatunk és nem ítélkezünk” kihívásban olyan dolgokat vallottak be egymásról, amelyeket mások inkább megtartottak volna maguknak. A hangulat egyszerre volt feszült és oldott, a követők pedig alig hitték el, amit hallanak.
Mikor először találkoztunk, azt gondoltam, hogy egy ribi vagy – és igazából nem is tudtam, hogy mi ismertük egymást korábban. Azt mondtam: ‘jó, persze, emlékszem rád’, de k*rvára nem tudtam, ki vagy
– vallotta be Odett, akiről nem árt ha tudja, hogy alig takar valamit a fenekéből a szexi farmershort.
Később azonban be kellett vallania, hogy irigyelte a stílusát és öltözködését.
Amikor először találkoztunk, titokban mindkettőnknek ugyanaz a srác jött be – csak te ezt nem tudtad. Ugye a házigazda...
– vallotta be Frey Timi.
A lányok tanulságos videóját a BORS oldalán tekintheti meg.