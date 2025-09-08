T. Danny házibulijáról vallottak a fiatal influenszerek

A két influenszer, Frey Timi és Bernáth Odett kapcsolata nem indult zökkenőmentesen. A közös pont kezdetben T. Danny volt, aki miatt még egy házibulira is eltévedtek.

T. Danny miatt mentek házibulira a hölgyek (illusztráció)

Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

T. Danny miatt voltak a hatalmas sztárbulin

Frey Timi és Bernáth Odett először egy házibuliban találkoztak, ahol nem találták egymást szimpatikusnak. Mindketten T. Danny miatt voltak jelen, aki akkoriban már közös kapcsolódási pontnak számított. A találkozás azonban nem indult barátságosan, inkább feszültséggel és ellenszenvvel.

Frey Timiről azt érdemes tudni, hogy L.L. Juniorral való kapcsolata az elmúlt nyáron hetente újabb és újabb fordulatokkal kavarta fel a kedélyeket.

Egyszer egy közös TikTok-videóval lepték meg a rajongókat. Egy „csak hallgatunk és nem ítélkezünk” kihívásban olyan dolgokat vallottak be egymásról, amelyeket mások inkább megtartottak volna maguknak. A hangulat egyszerre volt feszült és oldott, a követők pedig alig hitték el, amit hallanak.

Mikor először találkoztunk, azt gondoltam, hogy egy ribi vagy – és igazából nem is tudtam, hogy mi ismertük egymást korábban. Azt mondtam: ‘jó, persze, emlékszem rád’, de k*rvára nem tudtam, ki vagy

– vallotta be Odett, akiről nem árt ha tudja, hogy alig takar valamit a fenekéből a szexi farmershort.

Később azonban be kellett vallania, hogy irigyelte a stílusát és öltözködését.

Amikor először találkoztunk, titokban mindkettőnknek ugyanaz a srác jött be – csak te ezt nem tudtad. Ugye a házigazda...

– vallotta be Frey Timi.

