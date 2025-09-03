Hírlevél

T. Danny

Romokban a fiatal magyar zenész élete? Most mindent elárult

Egészséges és boldog T. Danny, - legalábbis elmondása szerint. Az ismert rapzenész a hivatalos oldalán ír magáról és az állapotáról, ebben álhírekről és pletykákról is ír, no meg arról, hogy egyszer, amikor eljön az ideje, mindent elmesél.
Ahogy több cikkben írtunk róla, barátok, rajongók, zenésztársak egyaránt aggodalommal figyelték T. Danny állapotváltozását, ami mind arra mutatott, valami nagyon nincs rendjén vele. 

Volt, aki drogot, alkoholt sejtett a háttérben, mások a szakítását hozták fel Kecskés Enikő modellel, hogy az készítette ki a rappert, - ezeket Dani egy legyintéssel elintézte - mint mondta: köszöni, jól van.

T.Danny: Egyszer mindent elmesélek!

Ugyan azt elismerte, hogy sokat hibázott, most azonban megrendítő érzelmi megpróbáltatásról írt, mint fogalmazott: 

időnként olyan sötét mélységekben jártam és kutattam az ismeretlent, ami sokakat megrémisztett.

A posztban azt is írja, egyszer elmesél mindent, de most még nem jött el az ideje. 

