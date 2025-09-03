Romokban a fiatal magyar zenész élete? Most mindent elárult

Ahogy több cikkben írtunk róla, barátok, rajongók, zenésztársak egyaránt aggodalommal figyelték T. Danny állapotváltozását, ami mind arra mutatott, valami nagyon nincs rendjén vele.
Volt, aki drogot, alkoholt sejtett a háttérben, mások a szakítását hozták fel Kecskés Enikő modellel, hogy az készítette ki a rappert, - ezeket Dani egy legyintéssel elintézte - mint mondta: köszöni, jól van.
Ugyan azt elismerte, hogy sokat hibázott, most azonban megrendítő érzelmi megpróbáltatásról írt, mint fogalmazott:
időnként olyan sötét mélységekben jártam és kutattam az ismeretlent, ami sokakat megrémisztett.
A posztban azt is írja, egyszer elmesél mindent, de most még nem jött el az ideje.
