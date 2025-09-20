Hírlevél

Rendkívüli

Sokk: Donald Trump korlátozhatja több NATO-szövetséges támogatását

T Danny

Egyre dagad a botrány T. Danny körül – már az arcát is rejtegeti!

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Sokkoló pillanatok a koncerten! T. Danny maszkban lépett a közönség elé, mintha valamit rejtegetne. A rapper eltorzult orra azonnal találgatások lavináját indította el a rajongók körében.
Hónapok óta találgatják a rajongók, mi történhetett T. Danny-vel. A rapper képein látható drasztikus fogyás és arcának megváltozása egyre több kommentet szült, sokak szerint komoly válságba került a fiatal sztár.

T.Danny
Sok kommentelő találgat T.Danny állapotáról
Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Válságban T. Danny?

A legnagyobb megdöbbenést azonban az orra okozta: sokak szerint teljesen eldeformálódott, és ez magyarázhatja, miért takarta el arcát maszkkal legutóbbi fellépésén. A látvány olyan hatású volt, hogy többen az Operaház Fantomjához hasonlították.

Nemcsak az egészsége, hanem az egész karrierje rámehet erre.

Nagyon lecsúszott... ❄️@tdanny_official
byu/Aggravating_Mix_4217 intalk_hunfluencers

Bár sokan üdvözítőnek találták a változást és a rapper új színpadi megjelenését, sokan kiakadtak amiatt, hogy Dani egy ilyen egyszerű módszerrel szeretné elrejteni, hogy valójában mekkora a baj – írja a Borsonline.hu, ahol a maszkos képet is megtekintheti.

 

