Egyre dagad a botrány T. Danny körül – már az arcát is rejtegeti!

Hónapok óta találgatják a rajongók, mi történhetett T. Danny-vel. A rapper képein látható drasztikus fogyás és arcának megváltozása egyre több kommentet szült, sokak szerint komoly válságba került a fiatal sztár.

Sok kommentelő találgat T.Danny állapotáról

Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Válságban T. Danny?

A legnagyobb megdöbbenést azonban az orra okozta: sokak szerint teljesen eldeformálódott, és ez magyarázhatja, miért takarta el arcát maszkkal legutóbbi fellépésén. A látvány olyan hatású volt, hogy többen az Operaház Fantomjához hasonlították.

Nemcsak az egészsége, hanem az egész karrierje rámehet erre.

Bár sokan üdvözítőnek találták a változást és a rapper új színpadi megjelenését, sokan kiakadtak amiatt, hogy Dani egy ilyen egyszerű módszerrel szeretné elrejteni, hogy valójában mekkora a baj – írja a Borsonline.hu, ahol a maszkos képet is megtekintheti.