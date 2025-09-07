A nap képe! Dávid Petra olyat villantott, mint még soha

Dávid Petra, a Házasság első látásra sztárja legújabb bikinis fotójával robbantotta fel a közösségi médiát, rajongói pedig alig győzik dicsérni tökéletes alakját – írja a Bors.
A celeb ibizai álomnyaralásáról osztott meg exkluzív képeket rajongóival. A fotókon Petra apró bikiniben pózol, megmutatva tökéletes idomait.
„Végre egy olyan nyaralás, ahol büszkén feszíthetek bikiniben!” – írta a fotó mellé a sztár.
A kemény munka pedig meg is hozta az eredményt, a rajongók irigykedve dicsérték a celeb álomalakját.