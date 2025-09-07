Hírlevél

fitneszverseny

A nap képe! Dávid Petra olyat villantott, mint még soha

Forró képeket tett közzé a Házasság első látásra sztárja nyaralásáról. Dávid Petra Ibizán piheni ki az augusztusi fitneszverseny fáradalmait, a képem láttán pedig nekünk is elállt a szavunk!
fitneszversenybombaformanyaralásDávid Petraalak

Dávid Petra, a Házasság első látásra sztárja legújabb bikinis fotójával robbantotta fel a közösségi médiát, rajongói pedig alig győzik dicsérni tökéletes alakját – írja a Bors

Dávid Petra
Dávid Petra
Fotó: Markovics Gábor

A celeb ibizai álomnyaralásáról osztott meg exkluzív képeket rajongóival. A fotókon Petra apró bikiniben pózol, megmutatva tökéletes idomait. 

„Végre egy olyan nyaralás, ahol büszkén feszíthetek bikiniben!” – írta a fotó mellé a sztár. 

Dávid Petra augusztus elején vett részt egy fitneszversenyen, amire kőkeményen edzett és diétázott. 

A kemény munka pedig meg is hozta az eredményt, a rajongók irigykedve dicsérték a celeb álomalakját. 

 

