A nap képe! Dávid Petra olyat villantott, mint még soha

Dávid Petra, a Házasság első látásra sztárja legújabb bikinis fotójával robbantotta fel a közösségi médiát, rajongói pedig alig győzik dicsérni tökéletes alakját – írja a Bors.

Dávid Petra

Fotó: Markovics Gábor

A celeb ibizai álomnyaralásáról osztott meg exkluzív képeket rajongóival. A fotókon Petra apró bikiniben pózol, megmutatva tökéletes idomait.

„Végre egy olyan nyaralás, ahol büszkén feszíthetek bikiniben!” – írta a fotó mellé a sztár.

Dávid Petra augusztus elején vett részt egy fitneszversenyen, amire kőkeményen edzett és diétázott.

A kemény munka pedig meg is hozta az eredményt, a rajongók irigykedve dicsérték a celeb álomalakját.