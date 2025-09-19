Nem fog hinni a szemének! 15 évvel ezelőtti képet mutatott meg magáról a TV2 sztárja

Dávid Petra fitnesz edző új bejegyzéssel inspirálta Instagram-követőit. A fitneszmodell egy régi és egy friss fotót állított egymás mellé, hogy megmutassa, milyen hosszú út vezetett a kitartással elért mai formájáig.

Dávid Petra öt éremmel zárta a fitneszversenyt, de maximalistaként mégis maradt benne hiányérzet.

Fotó: Instagram/@davidpetraedzo

Dávid Petra bátorító üzenete

A fitnesz edző szavai egyszerre biztatóak és motiválóak: ha valaki nincs megelégedve a közösséggel, ahol él, érdemes tenni a változásért. Petra hangsúlyozta, hogy mindenki maga alakíthatja sorsát, és csak a kitartás, valamint a küzdelem hozza meg a vágyott eredményt.

Inspiráció az Instagramról

Az Instagramon közzétett képpár egyben bizonyíték is: Dávid Petra 15 év kemény munkával érte el jelenlegi formáját. Szavai szerint bárki képes hasonló változásra, ha elég elszánt és hajlandó küzdeni a céljaiért.

Vállalj szerepet, és küzdj meg azért, amit szeretnél!

– zárta bejegyzését Petra.

Az inspiráló üzenet mellé egy inspiráló kép is dukál, amit megtekinthet a BORS oldalán.