Dávid Petra

Nem fog hinni a szemének! 15 évvel ezelőtti képet mutatott meg magáról a TV2 sztárja

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Egy 15 évvel ezelőtti fotót állított szembe jelenlegi alakjával, és őszintén vallott az útjáról. Dávid Petra fitnesz edző most az Instagramon küldött bátorító üzenetet rajongóinak.
Dávid Petrafitneszmodellinstagram

Dávid Petra fitnesz edző új bejegyzéssel inspirálta Instagram-követőit. A fitneszmodell egy régi és egy friss fotót állított egymás mellé, hogy megmutassa, milyen hosszú út vezetett a kitartással elért mai formájáig.

Dávid Petra öt éremmel zárta a fitneszversenyt, de maximalistaként mégis maradt benne hiányérzet.
Fotó: Instagram/@davidpetraedzo

Dávid Petra bátorító üzenete

A fitnesz edző szavai egyszerre biztatóak és motiválóak: ha valaki nincs megelégedve a közösséggel, ahol él, érdemes tenni a változásért. Petra hangsúlyozta, hogy mindenki maga alakíthatja sorsát, és csak a kitartás, valamint a küzdelem hozza meg a vágyott eredményt.

Inspiráció az Instagramról

Az Instagramon közzétett képpár egyben bizonyíték is: Dávid Petra 15 év kemény munkával érte el jelenlegi formáját. Szavai szerint bárki képes hasonló változásra, ha elég elszánt és hajlandó küzdeni a céljaiért.

Vállalj szerepet, és küzdj meg azért, amit szeretnél!

– zárta bejegyzését Petra.

Az inspiráló üzenet mellé egy inspiráló kép is dukál, amit megtekinthet a BORS oldalán.

 

