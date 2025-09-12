Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hatalmas orosz-belarusz csapatösszevonások a lengyel határon

Dávid Petra

Forró fotóval búcsúztatta el Ibizát Dávid Petra

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Spanyolországban pihente ki az év fáradalmait a Házasság első látásra sztárja. Dávid Petra két fitneszverseny között kapott egy kis pihenőt, a celeb nem tétovázott, bőröndöt ragadott és Ibizára repült.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Dávid Petraibizafitneszversenynyaralás

Dávid Petra szexi fotóval búcsuztatta el a nyarat. A celeb Ibizán nyaralt, ahol lélegzetelállító fürdőruha-költeményekben pózolt a kamerák előtt, megmutatva tökéletes alakját – írja a Bors

Dávid Petra
Dávid Petra

„Van, ami véget ér, van, ami folytatódik, van, ami most kezdődik el” – írta sejtelmesen a kép alá a sztár.

Újabb versenyre készül Dávid Petra 

Dávid Petra az elmúlt napokat Ibizán töltötte, ahol az augusztus eleji fitneszverseny fáradalmait piheni ki, bár a lustálkodás nem tart sokáig a sajtóhírek szerint ugyanis a fitneszversenyző szeptember 21-én az Ausztria Kupán méreti meg magát, de a  dubaji világbajnokságon, a magyar bajnokságon, illetve a Santa Susanna-i világbajnokságon is indul.   

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!