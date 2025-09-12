Forró fotóval búcsúztatta el Ibizát Dávid Petra

Dávid Petra szexi fotóval búcsuztatta el a nyarat. A celeb Ibizán nyaralt, ahol lélegzetelállító fürdőruha-költeményekben pózolt a kamerák előtt, megmutatva tökéletes alakját – írja a Bors.

Dávid Petra

„Van, ami véget ér, van, ami folytatódik, van, ami most kezdődik el” – írta sejtelmesen a kép alá a sztár.

Újabb versenyre készül Dávid Petra

Dávid Petra az elmúlt napokat Ibizán töltötte, ahol az augusztus eleji fitneszverseny fáradalmait piheni ki, bár a lustálkodás nem tart sokáig a sajtóhírek szerint ugyanis a fitneszversenyző szeptember 21-én az Ausztria Kupán méreti meg magát, de a dubaji világbajnokságon, a magyar bajnokságon, illetve a Santa Susanna-i világbajnokságon is indul.