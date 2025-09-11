Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Dávid Petra

Micsoda? Tömött strandon dobta le a melltartóját Dávid Petra

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A celeb Spanyolországban piheni ki a fitneszverseny fáradalmait. Dávid Petra két verseny között Ibizán nyaral, ahonnan merész, melltartó nélküli képekkel jelentkezett be közösségi oldalán.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Dávid Petraibizamelltartóstrandfürdőruha

Dávid Petra újabb merész fotójával hívta fel magára a figyelmet. Az influenszer Ibizán piheni ki az augusztusi fitneszverseny fáradalmait, közösségi oldalán pedig merész, melltartó nélküli képeket posztolt – írja a Bors. 

Dávid Petra
Dávid Petra
Fotó: Markovics Gábor

A Házasság első látásra és a Farm VIP sztárjának mozgalmas nyara volt, az augusztusi fitneszverseny után szeptember 21-én az Ausztria Kupán méreti meg magát, de a sajtóhírek szerint a dubaji világbajnokságon, a magyar bajnokságon, illetve a Santa Susanna-i világbajnokságon is indul. 

Dávid Petra a kemény felkészülés mellett pihenésre is szakít időt, jelenleg Ibizán nyaral, ahonnan forró, képeket osztott meg rajongóival. 

A celeb a tömött strandon dobta le a textilt, és melltartó nélkül pózol a kamerának

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!