Micsoda? Tömött strandon dobta le a melltartóját Dávid Petra

Dávid Petra újabb merész fotójával hívta fel magára a figyelmet. Az influenszer Ibizán piheni ki az augusztusi fitneszverseny fáradalmait, közösségi oldalán pedig merész, melltartó nélküli képeket posztolt – írja a Bors.

Dávid Petra

Fotó: Markovics Gábor

A Házasság első látásra és a Farm VIP sztárjának mozgalmas nyara volt, az augusztusi fitneszverseny után szeptember 21-én az Ausztria Kupán méreti meg magát, de a sajtóhírek szerint a dubaji világbajnokságon, a magyar bajnokságon, illetve a Santa Susanna-i világbajnokságon is indul.

Dávid Petra a kemény felkészülés mellett pihenésre is szakít időt, jelenleg Ibizán nyaral, ahonnan forró, képeket osztott meg rajongóival.

A celeb a tömött strandon dobta le a textilt, és melltartó nélkül pózol a kamerának.