Dávid Petra nem bírta tovább, ki kellett tárulkoznia

Október 13-án visszatér a TV2 képernyőjére a Házasság első látásra, ahol ismét hat nő és hat férfi próbálja megtalálni az igazit. Az első évadban feltűnt Dávid Petra azonban most nem a saját boldogságáról számolt be – hanem figyelmeztette az új szereplőket. „Nagyon elegem van, idén bárkivel álltam szóba, mindig kellemetlen lett a vége. Most már szinte reményvesztett lettem” – vallotta be Petra, aki szerint a műsorban sem szabad túl nagy reményeket táplálni.

Dávid Petra szerint könnyű csúnyán csalódni

„A legfontosabb, hogy ne képzeljünk el senkit. Ha idealizáljuk a párunkat, abból csak csalódás lehet. Türelmesnek kell lenni, lelkesnek, és tényleg akarni kell dolgozni a kapcsolaton – nemcsak a műsorban, hanem otthon, a négy fal között is” – mondta Petra, aki azt sem titkolta: reméli, hogy az idei évad kevésbé lesz „prosztó”.

Hogy pontosan mit üzent a szereplőknek, és miért érzi reményvesztettnek magát, azt a Bors cikkében olvashatod el.