Dávid Petra szívbemarkoló vallomást tett

Dávid Petra személyi edző és fitneszversenyző, a Házasság első látásra sztárja az utóbbi időben sorra gyűjti az elismeréseket, de a sikerei nem mindenki számára örömteliek. A csinos sportoló az osztrák verseny kapcsán arról beszélt, hogy több barátját is elveszítette az utóbbi hónapokban, részben a sikerei és a nyilvános szereplései miatt – írja a Bors.

Dávid Petra

A versenyző a hétvégén bronzérmet szerzett az Ausztria Kupán, bár elmondása szerint úgy érzi, jobban is teljesíthetett volna.

A sikerei ellenére több ismerőse is irigykedett rá, és egyikük kifejezetten kifogásolta, hogy Dávid Petra Kiara Lorddal barátkozik.

Volt egy barátom, akit szerintem frusztrál, hogy hiába posztol hasonló képeket, mint én, nem kap akkora figyelmet.

Nem tudom, pontosan mi a probléma, lehet, hogy féltékeny, de azt is felhozta, hogy zavarja Kiara Lord

– mesélte Dávid Petra.