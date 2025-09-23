Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Most érkezett: megcélozták Donald Trump helikopterét

Dávid Petra

Dávid Petra szívbemarkoló vallomást tett

39 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az utóbbi hónapokban a Házasság első látásra sztárja sorra gyűjti a sikereket személyi edzőként és fitneszversenyzőként is, ám nem mindenki nézi ezt jó szemmel. Dávid Petra elárulta, hogy a sikerei miatt több barátja is elfordult tőle.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Dávid PetraKiara Lordversenysikerbarátság

Dávid Petra személyi edző és fitneszversenyző, a Házasság első látásra sztárja az utóbbi időben sorra gyűjti az elismeréseket, de a sikerei nem mindenki számára örömteliek. A csinos sportoló az osztrák verseny kapcsán arról beszélt, hogy több barátját is elveszítette az utóbbi hónapokban, részben a sikerei és a nyilvános szereplései miatt – írja a Bors

Dávid Petra
Dávid Petra

A versenyző a hétvégén bronzérmet szerzett az Ausztria Kupán, bár elmondása szerint úgy érzi, jobban is teljesíthetett volna.  

A sikerei ellenére több ismerőse is irigykedett rá, és egyikük kifejezetten kifogásolta, hogy Dávid Petra Kiara Lorddal barátkozik.

Volt egy barátom, akit szerintem frusztrál, hogy hiába posztol hasonló képeket, mint én, nem kap akkora figyelmet.

 Nem tudom, pontosan mi a probléma, lehet, hogy féltékeny, de azt is felhozta, hogy zavarja Kiara Lord

 – mesélte Dávid Petra. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!