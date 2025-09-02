Őrjítően szexi formában búcsúztatta a nyarat a TV2 sztárja

Bombasztikus látvánnyal zárta a nyarat Dávid Petra. A fitneszszépség szexi alakja és formás lábai újra bizonyítják, miért rajonganak érte nők és férfiak egyaránt.

Dávid Petra öt éremmel zárta a fitneszversenyt, de maximalistaként mégis maradt benne hiányérzet

Fotó: Instagram/@davidpetraedzo

Dávid Petra szexi fitneszmodell

Szexi bombázóként robbantotta be az őszt és zárta le a nyarat Dávid Petra, a szexi fitneszmodell. A személyi edző kirobbanó formában villantotta meg magát, és szinte mindenki elolvadt a látványtól.

A férfiak a nyálukat csorgatják és hüledeznek a bombasztikus kép láttán, míg a nők irigykedve figyelik, milyen formában csodáltathatja magát.

Dávid Petra nemcsak modellként, hanem személyi edzőként is figyelemre méltó. Közösségi médiás bejegyzései rendszerint edzésekről vagy étkezésekről szólnak, hiszen nemrég még egy fitneszversenyre is készült. Az elmúlt évben öt érmet is sikerült bezsebelnie, ami bizonyítja kitartását és szakértelmét.

Formás láb és kifinomult alak

A rajongók nemcsak a szexi képek miatt követik, hanem azért is, mert Dávid Petra teste egyszerre erős és nőies. Formás lábain is látszik, hogy ez a nyár komoly edzésekkel telt. Bár legtöbbször sportos szerelésben mutatja meg alakját, olykor ruhában is megvillantja modellként is irigylésre méltó idomait.

Az őszi szezonban is biztosra vehető, hogy Dávid Petra újabb szexi és motiváló képekkel hódít, miközben továbbra is példát mutat nekünk a fitnesz világában.

A BORS oldalán további képet és fontos közérdekű információkat talál Dávid Petra fordulatokkal teli életéről.