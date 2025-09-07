Lebukott a szexi Dávid Petra, titokzatos férfival nyaral

Dávid Petra nevét a nagyközönség leginkább a Házasság első látásra és a Farm VIP című műsorokból ismerheti, ám mostanában magánéletével kerül a reflektorfénybe. A fitneszedző az elmúlt években sokat beszélt követőinek küzdelmeiről, legyen szó a fogyásáról, versenyfelkészüléseiről vagy éppen a sikertelen randikról. Ezúttal azonban nem nyíltan, hanem rejtélyesen került napvilágra újabb története - írja a Bors.

Dávid Petra nyaralása egy ismeretlen férfi társaságában zajlik. Fotó: Bors

Dávid Petra titokzatos férfival mutatkozott Ibizán

A nyár nem telt könnyen számára, hiszen több csalódás és nehézség is érte, amelyről korábban nyíltan vallott. Talán éppen ezért döntött úgy, hogy elutazik és kiszakad a mindennapokból. A választása Ibizára esett, ahol azonban nem egyedül pihent, TikTok csatornáján megosztott rövid videóján jól látható, hogy egy ismeretlen férfival robogózik, és kifejezetten felszabadultan nevetgélnek együtt.

Bár Dávid Petra nem tett említést arról, ki lehet a titokzatos férfi, a rajongók számára egyértelmű, hogy a híresség nincs egyedül. Legfrissebb Instagram-bejegyzésében mindössze annyit írt: „Ez a nyaralás jobban kellett, mint gondoltam.” A sejtelmes sorok és az árulkodó felvétel azonban elegendőek voltak ahhoz, hogy találgatások induljanak kapcsolatáról.