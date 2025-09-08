Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kitálalt a volt ukrán külügyminiszter, brutális dolgokat állít

Nanushka

Budapest kifutója felrobbant, a magyar tervezők bemutatói nemzetközi színvonalat hoztak

2 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Budapest Central European Fashion Week kifutóján a hétvégén minden a hazai tervezőkről szólt. A magyar divat nemcsak kreatív, hanem nemzetközi szinten is figyelemre méltó erőt képvisel. A Nanushka spirituális kollekciója és az AERON könnyed darabjai más-más világot idéztek, mégis közös üzenetet közvetítettek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
NanushkadivatAERON

A divat került reflektorfénybe a hétvégi BCEFW-n, ahol a közönséget előbb a Nanushka, majd az AERON kifutója varázsolta el. A Nanushka „Reflections” kollekciója a szellem és anyag párbeszédét mutatta be organikus formákkal és hullámzó vonalakkal, míg az AERON a nyár frissességét, a természetes anyagok könnyedségét állította színpadra. Két világ találkozott a kifutón, bizonyítva: a magyar divat ereje nemzetközi szinten is számottevő - írja a Bors.

divat
         Budapest kifutóján a magyar divat nemzetközi szinten is megmutatta erejét.                 Fotó: Bors/MARTON KECSKES
 

Divat, ami összeköti a szellemet és a természetet

Sándor Szandra a Nanushka alapítója elmondta, hogy kollekcióját Rudolf Steiner organikus építészeti gondolkodása inspirálta. A tervező számára Budapest különösen fontos helyszín, hiszen ez a márka otthona, és a bemutató egyben tisztelgés a helyi közönség előtt. A „Reflections” darabjai a belső átalakulás lenyomatai, ahol a fény, az áttetsző anyagok és a természetes formák szimbolikus jelentést kaptak.

Áron Eszter az AERON kollekcióról úgy nyilatkozott, hogy a nyár üzenetét szerette volna közvetíteni: a megállás, a kapcsolódás és a természetesség fontosságát. A bemutatott darabok lenvászonból, pamutból és fenntartható anyagokból készültek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!