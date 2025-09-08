Budapest kifutója felrobbant, a magyar tervezők bemutatói nemzetközi színvonalat hoztak

A divat került reflektorfénybe a hétvégi BCEFW-n, ahol a közönséget előbb a Nanushka, majd az AERON kifutója varázsolta el. A Nanushka „Reflections” kollekciója a szellem és anyag párbeszédét mutatta be organikus formákkal és hullámzó vonalakkal, míg az AERON a nyár frissességét, a természetes anyagok könnyedségét állította színpadra. Két világ találkozott a kifutón, bizonyítva: a magyar divat ereje nemzetközi szinten is számottevő - írja a Bors.

Budapest kifutóján a magyar divat nemzetközi szinten is megmutatta erejét. Fotó: Bors/MARTON KECSKES



Divat, ami összeköti a szellemet és a természetet

Sándor Szandra a Nanushka alapítója elmondta, hogy kollekcióját Rudolf Steiner organikus építészeti gondolkodása inspirálta. A tervező számára Budapest különösen fontos helyszín, hiszen ez a márka otthona, és a bemutató egyben tisztelgés a helyi közönség előtt. A „Reflections” darabjai a belső átalakulás lenyomatai, ahol a fény, az áttetsző anyagok és a természetes formák szimbolikus jelentést kaptak.

Áron Eszter az AERON kollekcióról úgy nyilatkozott, hogy a nyár üzenetét szerette volna közvetíteni: a megállás, a kapcsolódás és a természetesség fontosságát. A bemutatott darabok lenvászonból, pamutból és fenntartható anyagokból készültek.