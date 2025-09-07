Rejtélyes eltűnés: hiába várták, Fenyő Miklós nem érkezett meg

Szeptember 6-án tartották a Pozsonyi Pikniket, ahol Rónai Egon beszélgetett volna Fenyő Miklóssal és Szinetár Miklóssal. Azonban a közönség hiába várta: az énekes nem jelent meg a színpadon. Helyette végül Nemcsák Károly vállalta a fellépést – írja a Bors.

Fenyő Miklós közösségi oldalain is nagy a csend

Fotó: MTVA

Fenyő Miklós távolmaradása kérdéseket vet fel

Hivatalos indoklást nem közöltek. Rónai Egon elárulta, hogy Fenyő korábban jelezte távolmaradását, de arra nem kapott engedélyt, hogy az okát megossza a közönséggel.

A rajongók aggodalmát fokozza, hogy Fenyő Miklós közösségi oldalai sem aktívak: Facebookon néhány napja jelentkezett utoljára, Instagramját pedig július óta nem frissítette.