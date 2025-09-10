Nagyon kínos: mindent kitálalt L.L. Juniorról az exe

A színpadon és a közösségi médiában is nagy vihart kavart a rapper és táncosnője kapcsolata. Frey Timi és L.L. Junior története olyan, mintha egy venezuelai szappanoperából lépett volna elő: szakítások, békülések, nyilvános viták és végül egy botrányos dal, a Frey Timi, amely még inkább felkorbácsolta az indulatokat. Bár a páros saját bevallása szerint poénnak szánta az alkotást, a közönség nagy része ezt másképp látta – és a táncosnőre valóságos gyűlölethullám zúdult.

Fotó: Instagram/Frey Tímea / Instagram/Frey Tímea

Frey Timi: „Ez már gyűlöletcunami volt”

A Borsnak adott interjúban Frey Timi elmondta, hogy teljesen váratlanul érte a negatív lavina.

Nagyon sok bántás ért engem. Egy idő után már nem tudtuk kivédeni, egyszerűen nem lehetett megállítani. Bármit reagáltam, semmi nem volt jó. Poénnak indult, de gyűlöletcunamivá vált, ezért úgy döntöttünk, jobb, ha hátralépünk

– vallotta be őszintén.

Hozzátette: több ezer gyalázkodó üzenetet kapott, de igyekszik könnyedebben venni a támadásokat.

Rólam sok minden lepereg, ezért talán könnyebben tudtam kezelni a helyzetet. De meglepett minket, mennyire el tudnak szabadulni az indulatok.

Mi lesz most Juniorral és Timivel?

A rajongók számára a legizgalmasabb kérdés továbbra is az, hogy vajon mi a helyzet Frey Timi és L.L. Junior kapcsolatában. A táncosnő azonban sejtelmesen csak ennyit mondott:

Erre most nem szeretnék válaszolni.

Ez pedig újabb találgatásokra ad okot, hiszen az eddigi történetük alapján szinte bármi megtörténhet.

Egy biztos: a „se veled, se nélküled” románc és a körülötte kialakult botrány továbbra is lázban tartja az internet népét.

