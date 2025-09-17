Harmadik gyerek: Gáspár Bea meglepő bejelentést tett

Gáspár Bea őszintén beszélt egy hosszú interjúban új könyvéről, Győzikével való kapcsolatáról, cigány származásáról és természetesen egy harmadik gyermekről is.

Gáspár Bea - Fotó : Szabolcs László/Bors

Gáspár Bea, Győzike és a harmadik gyermek

Gáspár Bea őszintén elmondta, hogy a gyermekvállalás mindig vitás pont volt közte és férje, Győzike között. Amikor ő szeretett volna babát, férje nem, és amikor Győző vágyott rá, Bea már nem gondolta úgy.

Mostanra úgy érzi, bánta, hogy nem született harmadik gyerekük.

Felidézte gyerekorvosa szavait, aki figyelmeztette: a harmadik gyerek lesz az, aki otthon marad, amikor a nagyobbak kirepülnek.

Bea ma, hogy lányai felnőttek, még inkább érzi ennek a hiányát. Úgy fogalmazott, fiatalon tartaná őt egy kisebb gyermek, és nem zavarná, ha idősebb anyaként járna szülői értekezletre.

Az interjúban Gáspár Bea az örökbefogadásról is beszélt. Bea egy állami gondozott gyerekekkel való találkozás után kezdett el komolyan gondolkodni rajta. Győző figyelmeztette a felelősségre, de a döntést rábízta. Bea utánanézett, és kiderült számára, hogy 55 éves korig még lehetősége lenne örökbe fogadni.

Azt is elmondta, hogy ha addig nem lesz unokája, akkor elképzelhetőnek tartja, hogy újra előveszik a gyermekvállalás kérdését – akár örökbefogadással.

