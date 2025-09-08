Gáspár Evelin áttetsző ruhája lángra lobbantotta a netet

Győzike lánya, Gáspár Evelin ismét megmutatta, hogy nem fél a reflektorfénytől. A vadonatúj fotón áttetsző ruhában áll a kamera elé, úgy pózolva, mint egy hollywoodi díva. Magabiztos, elsöprő és elképesztően szexi. Nem csoda, hogy a kép pillanatok alatt bejárta az Instagramot, és a Borsonline.hu felületét.

Gáspár Evelin rikítóan csillog

Fotó: Instagram / evelingaspar

Gáspár Evelin szexi stílusa újra célt ért

Egyszerűen nincsenek szavak, és eláll a lélegzet. Több lelkes rajongó is kifejezte véleményét erős, önfeledt üdvrivalgó kommentek közepette.

Azta, mint egy hollywoodi díva! Úristen, Evelin, istennő vagy!

– érkeztek a bókok.

Mások szavak nélkül, hangulatjelekkel kommunikálták véleményüket, melyet a hieroglifákhoz hasonlóan próbálhatunk megfejteni: két szívvel telített szmájli, két lobogó tűz, majd a százas számok, végül újabb csoport szívecskék özönlötték el a kommentfalat.

Nem biztos, hogy száz százalékosan tudjuk, mit jelenthetnek, de az biztos, hogy Gáspár Evelin üdítő formája elnyerte a rajongók tetszését.

Nem először fordul elő, hogy Győzike lánya ilyen elsöprő hatást vált ki. Az áttetsző ruha most csak újabb bizonyíték arra, hogy Evelin tudatosan játszik a sztárszereppel, és pontosan tudja, mitől vadulnak meg a kommentelők.